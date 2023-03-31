Про це повідомляє The Guardian.

Минулого тижня компанія Amazon оголосила, що в найближчі місяці випустить біометричні зчитувачі, які дозволять клієнтам отримувати доступ до інформації про кредитні картки та облікових записів, скануючи долоні.

Система під назвою Amazon One була розроблена Amazon і використовується в деяких аеропортах, на стадіонах та в продуктових магазинах.

Panera, яка має понад 2 000 закладів у США, є першою загальнонаціональною мережею ресторанів, яка використовуватиме цей інструмент. За допомогою нової програми відвідувачі скануватимуть свої долоні.

Їх вітатимуть, називаючи ім’я та надаватимуть персоналізовані рекомендації щодо замовлення на основі уподобань. Також гості зможуть здійснювати оплату за допомогою сканування долоні.

Програму вже застосували в кількох пекарнях-кафе в Сент-Луїсі, штат Міссурі, де розташована компанія.