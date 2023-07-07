Джерело: Кайлі Дженнер в Instagram.

Дженнер опублікувала серію фото з підписом “нещодавно”. Зокрема, на одній зі світлин видно стіл, на якому стоїть посуд від українського бренду Gunia Project.

Український бренд прокоментував цю світлину й зробив репост допису Кайлі Дженнер.

“Ми дуже раді, що Кайлі Дженнер вирішила придбати кераміку з нашої колекції “Індиго”! Її нещодавній допис з цим чудовим сервіруванням столу став для нас повною несподіванкою, і тепер ми не можемо відірвати від нього очей. Приємно усвідомлювати, що наші вироби, виготовлені в Україні, стають частиною найтепліших зустрічей по всьому світу. Що за чудовий день!”, – написали представники бренду Gunia Project в Instagram.

Довідково. GUNIA — бренд виняткових речей, які виробляються на ресурсі української та світової культур. У своєму дизайні GUNIA інтерпретує естетику різних епох та опікується відродженням та розвитком традиційних ремесл. Речі виробляються в майстерні бренду або існуючих артизанальних мануфактурах країни. Всі речі є унікальним дизайнерським продуктом, що включає в собі сучасний підхід на основі давніх ремесл.