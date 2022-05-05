Про це повідомляє американське видання The New York Times.

За офіційною інформацією Києва, в Україні з моменту широкомасштабного вторгнення Росії було ліквідовано 12 російських генералів, що неабияк здивувало військових аналітиків.

Американські чиновники відмовились відповісти, скільки генералів РФ було вбито з їхньою допомогою, однак зауважили, що США надають Києву розвідувальні дані про події на болі бою у реальному часі. Зокрема Україна отримала від Америки дані щодо переміщення ворожих військ для атак на Донбасі.

США зосередили свої зусилля на наданні даних щодо місця знаходження російських військ, оскільки вони часто переміщуються. Україна, поєднуючи інформацію від США зі своїми власними даними – зокрема перехопленими розмовами, у яких дізнається про присутність генералів – завдає удари по місцях, де перебувають та, як наслідок, гинуть вищі російські офіцери.

Обмін даними розвідки – це частина посиленої воєнної допомоги від США, яка також включає важке озброєння та десятки мільярдів доларів. Це демонструє те, як швидко Вашингтон змінив свою думку щодо підтримки України на новому етапі війни, який може тривати місяцями.

Розвідувальна допомога США мала значний вплив на полі бою. Потік даних про пересування військ РФ на території України, які США надали Києву, безпрецендентні.

Адміністрація президента США Джо Байдена намагалась не розповідати більшу частину розвідувальних даних, щоб не спровокувати президента РФ Володимира Путіна на більш масштабні дії. Однак протягом всього часу з 24 лютого 2022 року, розвідувальні служби США використовували різноманітні джерела, щоб слідкувати за переміщенням російських військ.

Нещодавно міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США хочуть бачити Росію “такою ослабленою, щоб вона більше не могла робити те, що зробила під час вторгнення в Україну”.

Речник Пентагону Джон Кірбі також повідомив, що США надають Україні інформацію, яку можна використати для захисту.

За інформацією американських чиновників, не всі випадки ліквідації генералів РФ були здійснені за допомогою розвідки США. До прикладу, коли нещодавно Україна завдавала удар по окупантах на Харківщині, де міг перебувати начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, у США заявили, що непричетні до цього, оскільки вони не надають розвідувальних даних щодо російських високопосадовців.

Проте офіційні особи визнали, що розвідка США причетна до ліквідації інших генералів Росії. Сполучені Штати Америки регулярно надають інформацію про переміщення військ РФ та місцезнаходження важливих цілей.

Також адміністрація Байдена надає Україні озброєння, яке покращить можливість України завдавати удари по російських генералах. Наприклад, безпілотник Switchblade можна використовувати для ідентифікації та знищення окремих офіцерів. Також можна ліквідувати особу, яка сидить в автомобілі чи віддає накази на передовій.