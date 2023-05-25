Аналіз перехоплених розмов українських посадовців, змусив американську розвідку припустили, що Україна з невеликою ймовірністю може бути причетною до удару безпілотників по Кремлю.

Джерело: CNN, посилаючись на власні джерела, які знайомі з розвідданими.

Зазначається, що на тлі суперечок між українськими офіційними особами американські посадовці припустили, що Україна може бути причетною до атаки безпілотників на Кремль на початку травня.

Так, деякі представники української військової та розвідувальної бюрократії вважають, що за атаку відповідальні українські сили спеціальних операцій.

Втім, у США не дійшли остаточного висновку щодо того, хто був відповідальним. Тому, за словами джерел, лише з низьким ступенем впевненості припускається, що за інцидентом могла стояти українці.

CNN пише, що безпілотник, який влучили в Кремль, були невеликими, з відносно легким корисним навантаженням, і, ймовірно, саме тому вони не викликали спрацьовування російських систем ППО. Наразі невідомо, чи мали вони достатню дальність польоту, щоб долетіти з України до Москви.

ДОВІДКА: прокремлівські видання заявили, що у ніч на 3 травня з боку України намагалися завдати удару безпілотниками по Кремлю. Після цього у Москві заборонили використовувати БпЛА громадянам, які не мають дозволу від влади.

В Україні звинувачення РФ відкинули. Зокрема речник Повітряних сил Юрій Ігнат висловив особисту думку щодо нібито нічної атаки безпілотника на Кремль. Він припустив, що у такий спосіб росіяни готуються до провокацій на території РФ.