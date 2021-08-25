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Американська розвідка остаточно не з’ясувала походження коронавірусу, – The Wall Street Journal

Розвідка США передала президенту Джо Байдену звіт про походження коронавірусу. Однак спецслужби не змогли дійти остаточного висновку про те, звідки з'явився COVID-19.

Середа, 25 серпня 2021, 14:40

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Зазначається, що у звіті розвідки відсутні конкретні висновки щодо походження коронавірусу. Фахівцям не вдалося з’ясувати, чи перейшов вірус до людини природним шляхом, чи з’явився внаслідок витоку з лабораторії. 

За словами джерел, необхідно залучити Китай до обміну лабораторними записами, зразками геному та іншою інформацією. Наразі немає необхідних даних для формування висновків про походження COVID-19.

“Якщо Китай не збирається надавати доступ до певних даних – ви ніколи не дізнаєтесь про це”, – заявив один зі співрозмовників видання.

Нагадаємо, у травні президент США Джо Байден дав розвідці 90 днів на підготовку звіту щодо походження коронавірусу. Наразі у розвідників дві версії. Перша – коронавірус з’явився після витоку з лабораторії в Ухані. Друга – коронавірус людина отримала від тварини-носія.

На початку лютого експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я дали тригодинний брифінг за підсумками їхньої 4-тижневої місії в китайському місті Ухань з метою розслідування причин пандемії коронавірусу COVID-19.

Спільне дослідження походження COVID-19, проведене Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і Китаєм, говорить про те, що коронавірус передався людині від летючих мишей через проміжну ланку. При цьому витік з лабораторії називали “вкрай малоймовірний”.

Вже в липні генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус назвав передчасною відмову від версії щодо ймовірного витоку COVID-19 з лабораторії Китаю.

  • На саміті “Великої сімки” лідери країн G7 обговорили версії щодо походження коронавірусу. Одна з них – виникнення вірусу в результаті витоку з лабораторії в Ухані.
  • Всесвітня організація охорони здоров’я створює нову групу експертів, яка працюватиме над з’ясуванням походження коронавірусу — Міжнародну наукову консультативну групу з походження нових патогенів (SAGO).
Теги: Джо Байден, походження коронавірусу, розвідка США, Ухань

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