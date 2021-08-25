Американська розвідка остаточно не з’ясувала походження коронавірусу, – The Wall Street Journal

Розвідка США передала президенту Джо Байдену звіт про походження коронавірусу. Однак спецслужби не змогли дійти остаточного висновку про те, звідки з'явився COVID-19.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Зазначається, що у звіті розвідки відсутні конкретні висновки щодо походження коронавірусу. Фахівцям не вдалося з’ясувати, чи перейшов вірус до людини природним шляхом, чи з’явився внаслідок витоку з лабораторії.

За словами джерел, необхідно залучити Китай до обміну лабораторними записами, зразками геному та іншою інформацією. Наразі немає необхідних даних для формування висновків про походження COVID-19.

“Якщо Китай не збирається надавати доступ до певних даних – ви ніколи не дізнаєтесь про це”, – заявив один зі співрозмовників видання.