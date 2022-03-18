Про це Шер повідомила у своєму Twitter-акаунті.
За словами виконавиці, вона готова стати спонсором та прийняти у своєму домі українських біженців.
Вона додала, що в її оселі українці будуть у безпеці, адже співачка готова піклуватися про них.
“Чимало людей, які мають таке ж становище як я, повинні вийти вперед та почати діяти. Якби я одна чи з дітьми опинилась у такій ситуації і була б травмована такими подіями, я б сподівалась, що хтось про нас подбає”, – написала Шер.
I Would Like to Sponsor
Ukrainian Families in My Home.They Would Be Safe & Cared For.MANY PEOPLE IN MY POSITION NEED TO STEP UP TO THE PLATE.IF I WAS ALONE OR WITH MY CHILDREN,& WE WERE TRAUMATIZED,I WOULD
HOPE SOMEONE LIKE ME
TO TAKE CARE OF US.
— Cher (@cher) March 18, 2022
- Нагадаємо, 75-річна американська виконавиця Шер заявила, що вважає президента РФ Володимира Путіна “деспотом, який намагається відродити СРСР”.
- Також голлівудський актор Леонардо Ді Капріо опублікував фото українців, які втікають від війни та закликав допомогти тим, хто “втратив все”.
- Відомо що кількість українців, які були вимушені стати біженцями через вторгнення РФ в Україну, зросла. Наразі це 3 мільйони осіб.
- Раніше повідомлялось, що напад Росії на Україну став темою номер 1 в усьому світі. Трагедія нашого народу не лишила байдужими публічних осіб, компанії, політиків і держави. З першого дня війни Україна відчула підтримку з різних куточків світу.