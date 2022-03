Про це Шер повідомила у своєму Twitter-акаунті.

За словами виконавиці, вона готова стати спонсором та прийняти у своєму домі українських біженців.

Вона додала, що в її оселі українці будуть у безпеці, адже співачка готова піклуватися про них.

I Would Like to Sponsor

Ukrainian Families in My Home.They Would Be Safe & Cared For.MANY PEOPLE IN MY POSITION NEED TO STEP UP TO THE PLATE.IF I WAS ALONE OR WITH MY CHILDREN,& WE WERE TRAUMATIZED,I WOULD

HOPE SOMEONE LIKE ME

TO TAKE CARE OF US.

— Cher (@cher) March 18, 2022