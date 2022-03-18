75-річна виконавиця Шер знову висловила свою підтримку Україні та заявила, що готова прийняти у своєму домі українців, які тікають від російської агресії.

Про це Шер повідомила у своєму Twitter-акаунті.

За словами виконавиці, вона готова стати спонсором та прийняти у своєму домі українських біженців.

Вона додала, що в її оселі українці будуть у безпеці, адже співачка готова піклуватися про них.

“Чимало людей, які мають таке ж становище як я, повинні вийти вперед та почати діяти. Якби я одна чи з дітьми опинилась у такій ситуації і була б травмована такими подіями, я б сподівалась, що хтось про нас подбає”, – написала Шер.