Американська вокалістка Барбра Стрейзанд пожертвувала Україні $240 тисяч на медичну допомогу

Американська співачка, композиторка, авторка текстів, продюсерка та амбасадорка фандрайзингової платформи United24 Барбра Стрейзанд пожертвувала Україні 240 тисяч доларів, які спрямують на медичну допомогу.

Про це інформує пресслужба United24.

Після виступу міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка на саміті з нагоди річниці United24, яка припала на 5 травня, координаторка платформи Ярослава Гресь передала йому чек на суму $240 000 від однієї з амбасадорок фандрайзингової платформи — американської акторки та співачки Барбри Стрейзанд.

ДОВІДКА. Барбра Стрейзанд, (англ. Barbra Streisand) — американська вокалістка, композиторка, авторка текстів, продюсерка, акторка, режисерка та продюсерка фільмів. Одна з найпопулярніших американських акторок і співачок єврейського походження. Володарка двох “Оскарів”, а також премій “Еммі”, “Ґреммі” та “Золотий глобус”.

Амбасадорка глобальної ініціативи президента України з підтримки України, запущеної під час російсько-української війни United24 у напрямі “Медична допомога”.

United24 – ініційована президентом України фандрейзингова платформа та основне місце збору пожертв на підтримку України. Серед амбасадорів United24 – видатні спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі.

Додамо, що американський актор та амбасадор United24 Марк Гемілл, відомий за роллю Люка Скайвокера у “Зоряних війнах”, зібрав 1 517 205 $ на дрони RQ-35 Heidrun для українських військових.

Варто зазначити, що подружжя з Канади Джон та Шейла також роблять щомісячні внески через UNITED24 та пишаються своєю позицією. Окрім цього, вони відмовились від купівлі всіх товарів, виготовлених країнами, котрі не засуджують повномасштабне вторгнення РФ.