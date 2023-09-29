“Досі ми не бачимо жодного випадку перенаправлення цієї (наданої Україні ) зброї. Ми запровадили суворі механізми контролю, це також стосується гуманітарної та економічної допомоги, яку ми надаємо”, – заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.