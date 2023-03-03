Про це інформує пресслужба “Енергоатома”.
Повідомляється, що Американське ядерне товариство наголосило, що українські атомники заслужили нагороду за видатні зусилля, яких вони доклали для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки навіть в умовах військової агресії РФ й атак на інфраструктуру атомних станцій.
Крім того, American Nuclear Society відзначило відданість працівників Чорнобильської та Запорізької АЕС, які в окупації та під шаленим тиском продовжили гідно виконувати свої обов’язки.
Зауважимо, що вчора 2 березня, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що організації вдалося здійснити ротацію експертів на Запорізькій атомній електростанції.
Проте ротацію експертів здійснили лише з четвертої спроби.
28 лютого глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі висловив занепокоєння щодо Запорізької АЕС в Україні, посилаючись на затримки ротації персоналу.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, на Запорізькій АЕС погіршується ситуація через дії росіян. На станції не вистачає кваліфікованого персоналу, а експлуатація продовжується у позаштатному режимі.
Довідково. American Nuclear Society (ANS, Американське ядерне товариство), яке є членом Міжнародної ради ядерних товариств (INSC), було засноване 1954 року як міжнародна професійна некомерційна організація для сприяння розвитку атомної галузі. ANS об’єднує вчених, інженерів і фахівців з ядерної інженерії та суміжних дисциплін.
- Польща та Україна закликали ввести міжнародні обмеження проти атомної енергетики Росії після того, як ЄС ухвалив свій пакет санкцій, який не включає атомну енергетику Москви через спротив деяких країн-членів ЄС.
- Росіяни розмістили понад 600 мобілізованих і курсантів з РФ на Запорізькій АЕС. Військові готують їх для перекидання на донецький напрямок.
- Російські загарбники переконують проукраїнський персонал ЗАЕС у тому, що майбутня корпоратизація компанії негативно вплине на їхнє грошове забезпечення.