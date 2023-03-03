Американське ядерне товариство (American Nuclear Society) відзначило українських атомників за забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в умовах повномасштабної війни РФ та під час атак на АЕС.

Про це інформує пресслужба “Енергоатома”.

Повідомляється, що Американське ядерне товариство наголосило, що українські атомники заслужили нагороду за видатні зусилля, яких вони доклали для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки навіть в умовах військової агресії РФ й атак на інфраструктуру атомних станцій.

Крім того, American Nuclear Society відзначило відданість працівників Чорнобильської та Запорізької АЕС, які в окупації та під шаленим тиском продовжили гідно виконувати свої обов’язки.

Зауважимо, що вчора 2 березня, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що організації вдалося здійснити ротацію експертів на Запорізькій атомній електростанції.

Проте ротацію експертів здійснили лише з четвертої спроби.

28 лютого глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі висловив занепокоєння щодо Запорізької АЕС в Україні, посилаючись на затримки ротації персоналу.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, на Запорізькій АЕС погіршується ситуація через дії росіян. На станції не вистачає кваліфікованого персоналу, а експлуатація продовжується у позаштатному режимі.

Довідково. American Nuclear Society (ANS, Американське ядерне товариство), яке є членом Міжнародної ради ядерних товариств (INSC), було засноване 1954 року як міжнародна професійна некомерційна організація для сприяння розвитку атомної галузі. ANS об’єднує вчених, інженерів і фахівців з ядерної інженерії та суміжних дисциплін.