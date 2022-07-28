Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надасть Україні додаткові 74 млн доларів. Кошти спрямують для надання гуманітарної допомоги тим, хто постраждав внаслідок російсько-української війни.

Про це повідомили на сайті USAID.

З цією сумою допомога українцям від агенства сягнула понад 1 мільярда доларів США. Загальний внесок американського уряду складає — понад 1,5 мільярда доларів.

У заяві наголосили, що США та інші країни у співробітництві з гуманітарними організаціями надали допомогу 11 мільйонам людей. Додаткове фінансування спрямують на невідкладні засоби гігієни та медичне обслуговування. Крім того, кошти розподілять для психіатричного обслуговування, притулку і грошової допомоги українцям, які безпосередньо постраждали від російського вторгнення.

Раніше Агентство США з міжнародного розвитку надало аграріям з України 28 супутникових інтернет-терміналів Starlink. USAID планують започаткувати “Ініціативу стійкості сільського господарства в Україні” (AGRI), яка коштуватиме близько 100 мільйонів доларів. Вона дозволить аграріям отримати доступ до критично важливих матеріалів як носіння, добриво, сільськогосподарська техніка та пестицидів.