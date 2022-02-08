Американські чиновники прибудуть до Європи задля узгодження санкцій проти Росії

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters із посиланням на інформацію від представника адміністрації.
За словами чиновника, до складу делегації входять помічник міністра фінансів Міністерства фінансів з питань фінансування тероризму та фінансових злочинів Елізабет Розенберг, помічник міністра торгівлі з управління експортом Теа Кендлер та заступник помічника секретаря Держдепартаменту в Бюро у справах Європи та Євразії Моллі Монтгомері.
Делегація вирушить до Великої Британії, Франції, Бельгії та Німеччини для зустрічі з колегами з метою обговорення каральних дій США проти Росії.
Окрім обговорення, які дії необхідно вжити у відповідь на вторгнення, чиновники зосередять увагу на тому, як країни зроблять відповідні кроки, зокрема, які повноваження мають країни та чи потрібно буде ухвалити для цього нове законодавство.
Наразі РФ зібрала близько 100 тисяч військових на кордоні з Україною, водночас заперечує наміри щодо нападу.
- Нагадаємо, 8 лютого нижня палата парламенту Японії ухвалила резолюцію на підтримку України. У ній висловлюється серйозне занепокоєння ситуацією і стверджується, що країна завжди з українським народом, який сподівається на стабільність у регіоні.
- Раніше повідомляли, що Єврокомісія завершує розробляти пакет жорстких санкцій щодо РФ. Їх потенційно можуть запровадити, якщо Росія вдереться на територію України.
- Своєю чергою, Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван попередив, що Китай також постраждає від введених санкцій у випадку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
- Водночас МВФ готовий допомогти країнам, що можуть постраждати від санкцій, які Захід запровадить проти Росії у разі вторгнення в Україну.
- Раніше The New York Times опублікувало статтю про те, що наразі Росія все ще не готова здійснити повномасштабне вторгнення на територію України, одначе перекинуті на територію Кримського півострова 10 000 військових свідчать про те, що агресор знаходиться на завершальному етапі підготовки та зможе здійснити наступ, як тільки буде відповідна команда.