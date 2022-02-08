Американські чиновники прибудуть до Європи задля узгодження санкцій проти Росії

Делегація високопосадовців Сполучених Штатів Америки прибуде до Європи вже цього тижня для обговорення координації потенційних санкцій та заходів експортного контролю щодо Російської Федерації у разі ескалації ситуації на українському кордоні.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters із посиланням на інформацію від представника адміністрації.

За словами чиновника, до складу делегації входять помічник міністра фінансів Міністерства фінансів з питань фінансування тероризму та фінансових злочинів Елізабет Розенберг, помічник міністра торгівлі з управління експортом Теа Кендлер та заступник помічника секретаря Держдепартаменту в Бюро у справах Європи та Євразії Моллі Монтгомері.

Делегація вирушить до Великої Британії, Франції, Бельгії та Німеччини для зустрічі з колегами з метою обговорення каральних дій США проти Росії.

Окрім обговорення, які дії необхідно вжити у відповідь на вторгнення, чиновники зосередять увагу на тому, як країни зроблять відповідні кроки, зокрема, які повноваження мають країни та чи потрібно буде ухвалити для цього нове законодавство.

Наразі РФ зібрала близько 100 тисяч військових на кордоні з Україною, водночас заперечує наміри щодо нападу.