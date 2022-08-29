У березні 2022 року американська взуттєва компанія Crocs оголосила про закриття магазинів на території РФ через повномасштабне вторгнення в Україну. Водночас деякі точки відновили роботу на російському ринку під управлінням нового оператора — ТОВ "Клер".

Про це повідомляють росЗМІ.

Так, контрольною часткою нової юрособи володіє громадянин Франції Ерік Петі, котрий добре відомий російському ринку, а з 2008 по 2014 роки обіймав посаду генерального директора у російському представництві “Крокс Сі-Ай-Ес”.

Зазначається, що дві точки продажу продукції у Москві вже відновили роботу.

У контактних даних до вакансій у профілі російського підрозділу “Крокс Сі-Ай-Ес” з’явилась пошта на домені claire.shoes — нове ТОВ було створено у травні цього року, а основний його власник з часткою 85% — Ерік Петі. Решта 15% юрособи належать співвласнику RT-Group Євгєнію Трєгубєнко.

Нова схема нібито дозволить відновити поставки оригінального взуття бренду на російський ринок. Проте як саме підсанкційні товари мають потрапити на російські прилавки, росЗМІ не уточнюють.

Ймовірно, постачати оригінальне взуття нові власники планують за допомогою так званого “паралельного імпорту”, передає “24 канал”. Відновлювати роботу свого онлайн-магазину в РФ компанія, скоріш за все, не буде, натомість товари постачатимуть через інші діючі інтернет-майданчики.

Мережі вже обурились такою новиною. Так, користувачі закликають бойкотувати продукцію компанії, наголошуючи, що працюючи на території РФ та сплачуючи податки, компанія підтримує повномасштабну війну проти України.

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