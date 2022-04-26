Про це інформує американський телеканал CNN.
Візит відбувся після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що США скерують дипломатів до країни цього тижня.
У відомстві планують постійно аналізувати ситуацію з безпекою для одноденних поїздок дипломатів до Львова.
Окрім цього, Департамент також переглядає ситуацію з безпекою в Україні ширше після того, як РФ обстріляла п’ять залізничних станцій у центральній та західній Україні. Напади стались через кілька годин після того, як Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін завершили візит до Києва.
“Американські дипломати повернуться в Україну цього тижня. Ми постійно аналізуємо та оцінюємо ситуацію з безпекою з метою якнайшвидшого відновлення роботи Посольства в Києві, щоб сприяти нашій підтримці уряду та народу України, який мужньо захищає свою країну”, – зазначив речник Держдепартаменту Нед Прайс.
Своєю чергою, брат мера столиці та колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко заявив CNN New Day, що зараз в Україні нікому, зокрема й дипломатам, не є безпечним перебувати.
“Якщо ти на українській землі, це нікому не безпечно. Зрештою, і ми з нетерпінням чекаємо повернення дипломатів у їхні посольства”, – наголосив Кличко.
- Нагадаємо, за даними українського МЗС, роботу у Києві вже відновили 16 іноземних посольств. Проте у посольстві Сполучених Штатів Америки поки не готові говорити про повернення до столиці України.
- За даними ЗМІ, незадовго до початку засідання щодо виключення РФ з Ради ООН з прав людини дипломати отримали повідомлення з погрозами про “наслідки” цього голосування.
- Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу Україні та поновлення дипломатичного поштовху в спустошеній війною Україні, коли держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін здійснили закриту таємну поїздку до Києва.