26 квітня американські дипломати повернулися в Україну вперше після вторгнення РФ, повідомляє джерело, знайоме з цим питанням. Дипломати прибули в країну з Польщі та вирушили до західного міста Львова для одноденної подорожі.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Візит відбувся після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що США скерують дипломатів до країни цього тижня.

У відомстві планують постійно аналізувати ситуацію з безпекою для одноденних поїздок дипломатів до Львова.

Окрім цього, Департамент також переглядає ситуацію з безпекою в Україні ширше після того, як РФ обстріляла п’ять залізничних станцій у центральній та західній Україні. Напади стались через кілька годин після того, як Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін завершили візит до Києва.

“Американські дипломати повернуться в Україну цього тижня. Ми постійно аналізуємо та оцінюємо ситуацію з безпекою з метою якнайшвидшого відновлення роботи Посольства в Києві, щоб сприяти нашій підтримці уряду та народу України, який мужньо захищає свою країну”, – зазначив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Своєю чергою, брат мера столиці та колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко заявив CNN New Day, що зараз в Україні нікому, зокрема й дипломатам, не є безпечним перебувати.