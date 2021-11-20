Вантажне судно Ocean Grand під прапором США з двома катерами класу Island на борту прямує до України.

Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.

8 листопада вони вирушили з Балтимора (штат Мериленд, США) до Одеси.

Згідно з даними системи відстежування суден Vesselfinder, наразі корабель з катерами знаходяться неподалік протоки Босфор, наближаючись до Стамбула (Туреччина).

Українські моряки, що служитимуть на цих катерах, вже пройшли відповідну практичну підготовку за розширеною програмою у США.

Ці катери є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 мільярда доларів, яку США надали Україні з 2014 року.

“Судна допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО”, – зазначили у посольстві США в Україні.

Довідка. Патрульні катери типу “Island” — це клас швидкохідних патрульних катерів для Берегової охорони США, призначених для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій у прибережних водах.