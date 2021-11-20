Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.
8 листопада вони вирушили з Балтимора (штат Мериленд, США) до Одеси.
Згідно з даними системи відстежування суден Vesselfinder, наразі корабель з катерами знаходяться неподалік протоки Босфор, наближаючись до Стамбула (Туреччина).
Українські моряки, що служитимуть на цих катерах, вже пройшли відповідну практичну підготовку за розширеною програмою у США.
Ці катери є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 мільярда доларів, яку США надали Україні з 2014 року.
“Судна допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО”, – зазначили у посольстві США в Україні.
Довідка. Патрульні катери типу “Island” — це клас швидкохідних патрульних катерів для Берегової охорони США, призначених для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій у прибережних водах.
- Раніше повідомлялося, що США передали Україні два патрульні катери класу “Island”.
- Нагадаємо, що на початку березня Департамент оборони Сполучених Штатів Америки анонсував нову програму допомоги Україні у сфері безпеки в розмірі 125 млн доларів.
- Водночас у квітні президент України Володимир Зеленський поскаржився на недостатній рівень допомоги США у протидії військовій агресії на Донбасі.
- 20 квітня стало відомо, що Сполучені Штати Америки надають Україні додаткове фінансування на розвиток у розмірі 155 млн доларів.
- У квітні комітет із закордонних справ Сенату США одностайно підтримав двопартійний законопроєкт “Про партнерство з Україною у сфері безпеки” (Ukraine Security Partnership Act), який передбачає збільшення військової допомоги Україні.
- 16 травня Україна передала США список найбільш екстрених потреб Збройних сил та заявила, що розраховує на отримання допомоги.