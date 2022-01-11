Про це повідомляє американське видання The New York Times.
Фахівці з медичного центру Університету Меріленду отримали від влади спеціальний дозвіл на операцію. Вони пояснили, що без неї пацієнт помре. Чи була пересадка успішною, досі остаточно не зрозуміло.
Сам же пацієнт ні про що не шкодує, попри ризики.
“Для мене вибір був між смертю та цією пересадкою. Я розумію, що подальша моя доля абсолютно невідома, але для мене це останній шанс”, – сказав Беннет напередодні операції.
Для хірургів операція стала результатом багаторічних досліджень. Вони сподіваються, що їхній успіх допоможе порятунку життів багатьох людей по всьому світу.
У своїй заяві Університет Меріленду цитує хірурга Бартлі Гріффіта, за словами якого, операція покликана “наблизити вирішення кризи з нестачею донорських органів”.
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