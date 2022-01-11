Фахівці з медичного центру Університету Меріленду отримали від влади спеціальний дозвіл на операцію. Вони пояснили, що без неї пацієнт помре. Чи була пересадка успішною, досі остаточно не зрозуміло.

Сам же пацієнт ні про що не шкодує, попри ризики.