Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Серед головних переваг – не лише захист від уламків, вогнепальної і холодної зброї та ударів, а й забезпечення мобільності. Тобто тварини зможуть вільно рухатися та ефективно допомагати українським захисникам без зайвого ризику.
“За кордоном чотирилапі поліціянтів, прикордонників та саперів обов’язково мають бронежилети. Тепер і наші чотирилапі помічники, які залучатимуться на службу в небезпечних районах, будуть захищені”, – зазначено у повідомленні.
- Нагадаємо, військова техніка США надходить у Східну Європу, прямуючи до України, надзвичайними темпами, оскільки Вашингтон посилює зусилля з озброєння Києва у війні проти РФ.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час телефонної розмови з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі заявив, що Україна відмовиться від зброї радянського виробництва на користь техніки зразків НАТО.