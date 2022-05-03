Поліціянти-кінологи з США передали прикордонникам України спеціальні бронежилети для службових собак.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Серед головних переваг – не лише захист від уламків, вогнепальної і холодної зброї та ударів, а й забезпечення мобільності. Тобто тварини зможуть вільно рухатися та ефективно допомагати українським захисникам без зайвого ризику.

“За кордоном чотирилапі поліціянтів, прикордонників та саперів обов’язково мають бронежилети. Тепер і наші чотирилапі помічники, які залучатимуться на службу в небезпечних районах, будуть захищені”, – зазначено у повідомленні.