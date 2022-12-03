Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України

Третього грудня в комітеті Верховної Ради України з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування відбулась зустріч з представниками американської компанії CoAg Medical, винахідниками і виробниками коагулянтів BleedStop, StopsBleeding для зупинення крові, і компанії “My Medic”.

Під час зустрічі представники компаній презентували кровоспинні коагулянти, які передали Україні та провели презентацію й мінітренінг з використання цих продуктів для лікарів.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, українським медикам необхідні кровоспинні препарати під час порятунку як цивільних, так і військовослужбовців, постраждалих від військової агресії Російської Федерації.

“Ми надзвичайно вдячні міжнародним партнерам за розуміння ситуації, в якій опинилася вітчизняна медична система і щире бажання підтримати її”, – підкреслив Віктор Ляшко.

Довідково. Зазначені кровоспинні препарати зводять до мінімуму кровотечі у разі порізів, рваних ран та серйозних травм. FDA – Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (США) – надало продуктам відзнаку “Безпечно в рані” (це означає, що їх не потрібно видаляти, оскільки організм їх поглинає).