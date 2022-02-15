Сенатори Комітету Сполучених Штатів Америки з питань збройних сил висловлюють скептичне ставлення щодо повідомлень Російської Федерації про повернення частини військ на бази після завершення військових навчань у південному та західному військових округах.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

15 лютого республіканець з Алабами Томмі Табервіль після ранкового засідання Комітету з питань збройних сил Сенату наголосив, що заява Росії є добрим сигналом, проте, за його словами, Путіну не варто довіряти.

“Все, що ми дізналися, це те, що це буде рішення пана Путіна. Проте ми не знаємо, чи дозволяє він нам побачити невеликий відступ, водночас будуючи інші плани, чи намагається надіслати повідомлення, що він зацікавлений у перемовинах”, – додав сенатор Майк Раундс.

Своєю чергою, республіканець із Південної Дакоти зауважив, що США мають бути у змозі відповісти “у будь-який спосіб”.

Сенатор Джош Хоулі, республіканець з Міссурі, зауважив, що ситуація справді є “дуже серйозно” та наразі знаходиться “у критичній точці”.

Водночас сенатор Річард Блюменталь сприйняв заяви російської сторони як позитивний знак та наголосив, що даний крок сигналізує про результат перемовин та обраний шлях дипломатії.

Також демократ від Коннектикуту зазначив, що “наразі немає причин відмовлятися від стратегії, яка, здається, приносить результати”.

Журналісти CNN припускають, що швидше за все, Сенат міг ухвалити більш загальну резолюцію про підтримку України та санкції РФ, котра застерігає від потенційного російського вторгнення.

Натомість Хоулі стверджував, що ухвалення такої резолюції палатою “насправді не принесе жодної користі” та розкритикував адміністрацію Джо Байдена та демократів за те, що вони недостатньо жорсткі щодо Росії. Табервіль додав, що санкції проти Росії слід було ввести “місяці тому”.

Водночас двопартійні сенатори зауважують, що превентивні санкції все ще залишаються питанням для обговорення.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони Росії заявили, що частину військ, зібраних навколо України, завантажують на потяги та вантажівки та повертають до своїх гарнізонів.

Скільки військових було відведено, встановити не вдалося, а речник міноборони Ігор Конашенков заявив, що деякі військові навчання, які викликають побоювання щодо нападу на Україну, зокрема у Білорусі та в Чорному морі, тривають.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 14 лютого схарактеризував нарощування російських військ навколо України як частину “масштабних навчань”, які проводять військові. Він заявив, що деякі навчання вже завершуються.