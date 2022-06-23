Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.
Резніков наголосив, що HIMARS прибули в Україну, та подякував за озброєння міністру оборони США Ллойду Остіну.
“Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім, для деяких з них”, – резюмував голова українського Міноборони.
ДОВІДКА: HIMARS – це американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, змонтована на колісному шасі.
Вона призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.
Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Максимальна дальність — 300 км.
- Нагадаємо, на початку червня заступник міністра оборони США Колін Каль повідомив, що високомобільні артилерійські ракетні системи М124 або HIMARS, які Сполучені Штати передадуть Україні у рамках нового пакета військової допомоги, вже знаходяться на території Європи.
- Також амбасадорка США Бріджит Брінк повідомила, що Сполучені Штати не контролюватимуть рішення українських військових щодо дальності застосування установок HIMARS.
- Окрім цього, за даними ЗМІ Пентагон розглядає можливість надати Україні додаткові ракетні системи залпового вогню HIMARS. Зазначається, що Україні можуть передати ще 4 РСЗВ.