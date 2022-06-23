Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що американські артилерійські ракетні системи HIMARS вже знаходяться на території України.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

Резніков наголосив, що HIMARS прибули в Україну, та подякував за озброєння міністру оборони США Ллойду Остіну.

“Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім, для деяких з них”, – резюмував голова українського Міноборони.

ДОВІДКА: HIMARS – це американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, змонтована на колісному шасі.

Вона призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.

Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Максимальна дальність — 300 км.