Американські військові, які проводили пошуки зниклого підводного човна поблизу місця аварії "Титаніка", чули звук, схожий на вибух, через кілька годин після занурення "Титану".

Джерело: Forbes

Так, згідно з повідомленням Wall Street Journal, “звук, схожий на вибух чи імплозію”, зафіксувала акустична система, яку використовували Військово-морські сили США. Звук був зареєстрований через декілька годин після того, як човен почав своє занурення, і виходив з області поблизу місця, де перебував “Титан”, коли перервався зв’язок між ним і судном на поверхні.

Зазначається, що військові почали прослуховувати регіон зникнення підводного човна незабаром після появи повідомлень про те, що він перестав виходити на зв’язок. Водночас, ВМС відмовилися коментувати інформацію про фіксування звуку вибуху.

Довідка. Імплозія — доцентровий вибух; вибух, спрямований всередину; обтиснення речовини збіжною концентричною вибуховою хвилею.

Нагадаємо, що 19 червня в Атлантичному океані зник підводний човен, котрий використовували для огляду уламків “Титаніка”.

20 червня стали відомими імена п’ятьох людей, які зникли безвісти на підводному човні в Атлантичному океані.

21 червня, рятувальники почули підводні шуми та намагалися знайти людей, оскільки у тих залишалося кисню ще приблизно на 24 години.

Під час пошуку зниклого в Атлантиці “Титана”, що прямував з туристами до затонулого “Титаніку”, виявили п’ять фрагментів батискафа. Членів екіпажу оголосили загиблими через імплозії підводного човна.

Варто додати, що батискаф “Титан”, який, як вважають, зазнав “катастрофічної імплозії”, в результаті якої загинуло п’ять осіб на борту, спочатку вирушив у морські глибини біля узбережжя Канади. Кінцевим пунктом призначення “Титана” було місце розташування затонулого “Титаніка”.