Збройні сили США вивчають можливість інтеграції передових західних ракет класу "повітря-повітря"в українські винищувачі радянської епохи. У разі успіху ці зусилля можуть стати частиною вирішення потреби Києва в додатковій вогневій потужності та протиповітряній обороні.

Про це повідомляє Politico.

За даними із двох міністерств оборони, офіційні особи вивчають, чи можна передові ракети класу “повітря-повітря” середньої дальності AIM-120, призначені для стрільби із західних винищувачів, таких як американські F-16, встановити на існуючі українські МіГи.

Якщо це буде можливим, це буде перший випадок, коли Сполучені Штати нададуть українським винищувачам можливість стріляти ракетами “повітря-повітря”. Деяк із таких ракет вже є на озброєнні України.

У разі успіху ці зусилля можуть стати частиною вирішення потреб Києва в додатковій вогневій потужності та протиповітряній обороні, оскільки і Україна, і Росія готуються до великих наступів цієї весни.

Представники Пентагону заявили, що військові чиновники США вважають, що Київ планує розпочати наступ у найближчі шість-вісім тижнів, коли стане тепліше, а українські війська завершать навчання тактиці загальновійськового маневру в Німеччині.

Водночас офіційні особи стурбовані тим, що Україні не вистачає протиповітряної оборони, адже Росія продовжує ракетні обстріли та навіть надсилає повітряні кулі-приманки з радіолокаційними відбивачами, щоб виснажити українські ракети.

Україна закликає надати сучасні винищувачі, зокрема для допомоги в протиповітряній обороні, але поки що серед західних лідерів немає великого бажання надсилати більш досконалі літаки, такі як F-16.

Відомо, що двоє українських пілотів перебувають у США, щоб оцінити свої навички на тренажерах на базі ВПС Національної гвардії в Тусоні, штат Аризона, але офіційні особи заявили, що вони не будуть керувати американськими літаками.

Посадовці шукають інші рішення, щоб заповнити цю прогалину. США вже надали Києву ракети “повітря-земля”, такі як високошвидкісна протирадіаційна ракета AGM-88B, яку можна прикріпити до МіГів і використовувати проти наземних цілей, таких як радари та системи ППО. Пентагон також надіслав Joint Direct Attack Munition, який перетворює авіаційні боєприпаси на розумні бомби.

Але інтеграція AIM-120 з МіГами стане першим випадком, коли США нададуть можливість стріляти ракетами “повітря-повітря” з винищувачів. Україна вже має низку ракет, наданих європейськими країнами, включаючи Велику Британію та Бельгію, які запускаються із наданих Заходом систем протиповітряної оборони, таких як Національна вдосконалена зенітно-ракетна система.

Але процес такої інтеграції не є легким, повідомили джерела. Ракета не тільки повинна бути фізично встановлена ​​на літаку, вона також повинна “розмовляти” з радаром винищувача. Щоб здійснити постріл, спочатку радар літака вказує ракеті ціль і направляє ракету, поки вона не наблизиться достатньо близько, щоб самостійно знайти ціль.

Головна проблема полягає в тому, що американська і радянська системи настільки різні, що ракета і літак не можуть “спілкуватися” один з одним. Тому військові працюють над питанням.

“Як ви цю штуку монтуєте? Чи можете ви змусити всю електроніку в літаку спілкуватися з цією штукою, яку не було призначено для запуску?”, – сказав один із чиновників Пентагону.