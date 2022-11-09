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Американські виборці відкидають підтримуваних Трампом кандидатів у кількох основних штатах

Виборці в низці критично важливих штатів відкинули кандидатів від республіканців на посади губернатора, генерального прокурора та держсекретаря, які поширювали сумніви щодо виборів 2020 року, блокуючи спробу поставити союзників колишнього президента Дональда Дж. Трампа на посади з широкими повноваженнями щодо голосування.

Четвер, 10 листопада 2022, 01:23
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Про це пише The New York Times.

Так, у Пенсільванії, Мічигані та Вісконсині демократи перемогли опонентів-республіканців, які проводили кампанію за перегляд виборів, що принесло б користь їхній партії, і поставило під сумнів їхню відданість демократичним результатам.

Результати не викликали загальнонаціональну реакцію противників виборів республіканців. Декілька таких кандидатів у Сенат здобули перемогу, зокрема Джей Ді Венс в Огайо та представник Тед Бадд у Північній Кароліні, і ще десятки виграли перегони за менш відомі посади. Демократи також, як і раніше, залучені до боротьби з ультраправими суперниками на посаду губернатора та держсекретаря в Аризоні та Неваді.

Але в кількох місцях, де влада над виборами була безпосередньо в бюлетенях для голосування, особливо в перегонах за посаду держсекретаря, прихильники Трампа республіканці не досягли успіху. За винятком Арізони та Невади, де два представники “трампізму” все ще ведуть напружену боротьбу, кандидати від Демократичної партії на посаду держсекретаря перемогли ультраправих опонентів у Мічигані, Нью-Мексико та Міннесоті та зазнали поразки від такого кандидата лише в Індіані.

“Своїми голосами американський народ висловився”, – прокоментував результати президент Байден. “Вони ще раз довели, що ми є демократією”.

Хоча республіканці суттєво не виправдали своїх власних очікувань, проміжні вибори 2022 року ще далекі від вирішення. Основні успіхи, які обіцяли республіканці, так і не відбулися, але партія все ще мала невелику перевагу в Палаті представників. І контроль Сенату для обох сторін був на вістрі ножа.

У середу республіканці отримали п’ять важливих місць у Палаті представників, зокрема одне у Вісконсіні — Дерріку Ван Ордену, колишньому морському котику, який перебував у Капітолії, коли бунтівники штурмували його 6 січня 2021 року. У Нью-Йорку Майк Лоулер переміг представника Шона Патріка. Мелоні, голова передвиборного штабу демократів у Палаті представників, — одне з п’яти місць у темно-синьому Нью-Йорку, яке може перевернутись і значною мірою забезпечити республіканцям більшість.

У сенаті в середу вранці було офіційно оголошено змагання між сенатором Роном Джонсоном, республіканцем від штату Вісконсін і його суперником-демократом, лейтенантом-губернатором Манделою Барнсом. І спроба сенатора Рафаеля Уорнока відвернути свого конкурента від Республіканської партії в Джорджії, колишньої зірки футболу Гершеля Вокера, офіційно пройшла до другого туру 6 грудня. Два демократи, що перебувають під загрозою вибуття, сенатори Марк Келлі від Арізони і Кетрін Кортес Масто від Невади, все ще чекали на результати. Якщо обидва переможуть, демократи збережуть контроль у Сенаті; якщо це зробить лише один, другий тур у Джорджії визначить баланс сил.

Водночас у міру того, як з’являлися результати, виборці продовжували давати явно неоднозначні дані. Один із найзатятіших прихильників теорії змови, колишня ведуча новин Карі Лейк, боролася за посаду губернатора Арізони у дуже напруженій боротьбі. Марк Фінчем, який відкрито заперечує перемогу Байдена в 2020 році в Арізоні, ледве відстав у конкурсі на посаду державного секретаря Арізони.

Вердикт виборців у кількох штатах становив відмову — принаймні часткову — від деяких найбільш крайніх позицій щодо виборів, які республіканці зайняли після поразки Трампа у 2020 році. Під час кількох перегонів, за якими уважно спостерігали, республіканці з такою позицією, показали гірші результати, ніж їхні колеги з Республіканської партії, котрі визнали легітимність Байдена.

Результати проміжні вибори  у Сполучених Штатах матимуть надзвичайно важливі не лише для самої країни, але й для світу. Це визначить, яка з партій США – Демократична чи Республіканська – контролюватиме Конгрес, законодавчий орган Сполучених Штатів.

У 2022 році усі 435 місць у Палаті представників і 35 зі 100 місць у Сенаті включено до голосування. Крім того, 36 із 50 штатів обирають губернаторів.

Варто зауважити, що раніше дослідники ідентифікували серію російських інформаційних операцій, спрямованих на вплив на американські вибори та, ймовірно, підрив підтримки України у війні з росіянами.

Теги: Байден, вибори в США, демократи, Конгрес, проміжні вибори, республіканці, США

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