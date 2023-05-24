Американські винищувачі F-16 можуть бути в Україні вже восени – Politico

Посадовці з Центральної та Східної Європи припускають, що восени 2023 року Україна вже зможе отримати винищувачі американського виробництва F-16.

Джерело: Politico.

Видання взяло інтерв’ю у двох політиків, у ході якого поцікавились, чи зможе Україна отримати бойові літаки F-16 до осені цього року.

“Я думаю, що так”, – дав позитивну відповідь високопосадовець з Центральної Європи. Водночас дипломат зі Східної Європи на це ж питання відповів: “Чому б і ні?”.

Нагадаємо, міністр ВПС США Френк Кендалл повідомив, що спорядження Україні винищувачів F-16 триватиме “у найкращому випадку кілька місяців”.

Водночас у виданні зауважили, що це досить швидкі терміни, зважаючи на те, що підготовка американського пілота-новачка на F-16, зазвичай, займає більше двох років, а курс перепідготовки для пілота триває до п’яти місяців.

Нагадаємо, 22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Передачу мають намір розпочати вже найближчими місяцями.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що передавати літаки, ймовірно, будуть підрозділами.