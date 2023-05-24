Американські винищувачі F-16 можуть бути в Україні вже восени – Politico

Джерело: Politico.
Видання взяло інтерв’ю у двох політиків, у ході якого поцікавились, чи зможе Україна отримати бойові літаки F-16 до осені цього року.
“Я думаю, що так”, – дав позитивну відповідь високопосадовець з Центральної Європи. Водночас дипломат зі Східної Європи на це ж питання відповів: “Чому б і ні?”.
Нагадаємо, міністр ВПС США Френк Кендалл повідомив, що спорядження Україні винищувачів F-16 триватиме “у найкращому випадку кілька місяців”.
Водночас у виданні зауважили, що це досить швидкі терміни, зважаючи на те, що підготовка американського пілота-новачка на F-16, зазвичай, займає більше двох років, а курс перепідготовки для пілота триває до п’яти місяців.
Нагадаємо, 22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Передачу мають намір розпочати вже найближчими місяцями.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що передавати літаки, ймовірно, будуть підрозділами.
Своєю чергою, глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16 американського виробництва не робить Альянс стороною конфлікту. Генсек НАТО пояснив, що Україна має право на самооборону, тоді як Альянс “допомагає Україні відстояти це право”.
Раніше експрезидент Росії Дмитро Медведєв укотре розкидався погрозами у бік Заходу. За його словами, чим більше західного озброєння Україна отримує, тим вищим є ризик “ядерного апокаліпсиса”.
- За даними ЗМІ, президент США Джо Байден на саміті G7 у Японії заявив, що Вашингтон братиме участь у підготовці українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління. Зокрема йдеться й про F-16.
- Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах американського виробництва F-16.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Португалія приєдналася до авіаційної коаліції та готова проводити тренування для українських пілотів й механіків на бойових літаках західного типу.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава передала Україні майже всі свої винищувачі МІГ-29, але готова продовжити передачу літаків. Утім, це не стосується американських F-16.