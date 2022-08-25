Американського боксера, чемпіона Олімпіади 1968 у важкій вазі, чемпіона у важкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF 73-річного Джорджа Формана звинуватили у сексуальному насильстві щодо двох неповнолітніх, яке він начебто скоїв у 1970-х роках. Сам Форман всі звинувачення відкидає.

Про це повідомляє badlefthook.

До Верховного суду Лос-Анджелеса надійшов цивільний позов від двох жінок, яким зараз за 60-ть років. Вони стверджують, що у 1970-х роках, коли їм було 13 та 16 років, проти них було скоєно сексуальне насильство.

Зараз, коли минуло близько 50-ти років, жінки через суд вимагають “відшкодування збитків за сексуальне насильство та умисне заподіяння емоційного стресу”.

Варто зауважити, що у позові не вказано, хто є “злочинцем”, однак за словами Джоша Пітера – який є представником Джорджа Формана – у насильстві звинувачують саме 73-річного боксера – колишнього чемпіона у важкій вазі та члена Зали слави боксу. На момент можливого скоєння злочину Форману було 23-24 роки.

Детальніша інформація про звинувачення доступна у звіті Джоша Пітера, як і повна заява Формана, в якій він “категорично (заперечує) ці звинувачення”. За словами Формана ці жінки “намагалися вимагати мільйони доларів кожна” протягом останніх шести місяців.