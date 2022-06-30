R&B співака Роберта Келлі відомого, як R.Kelly засудили до 30 років ув'язнення. Прокурори заявили, що протягом багатьох років артист використовував свою славу, щоби заманити жертв, яких він піддав сексуальному насильству.

Про це повідомляє CNN та прокуратура США у східному окрузі Нью-Йорка.

Прокурори попросили суддю засудити 55-річного Келлі до понад 25 років ув’язнення. Водночас його захисники наполягали на 10 або менше, заявивши, що прохання прокурора “рівнозначно довічному ув’язненню”.

Журналісти CNN зауважили, що ті, хто пережив насильство з боку Келлі, трималися за руки й молилися, коли суддя окружного суду США Енн Доннеллі почала читати вирок. На слуханнях у федеральному суді в Брукліні Келлі не виявив жодних емоцій.

Оголошуючи вирок, Доннеллі сказала, що вважає власне дитинство співака травматичним. Його адвокати також ствердили, що він неодноразово зазнав сексуального насильства від члена сім’ї та власника квартири.

“Це може пояснити, принаймні частково, що призвело до вашої поведінки”, — сказала суддя, додаючи, що це не виправдання.

Слід зауважити, що у вересні минулого року присяжні засудили Келлі за дев’ятьма пунктами, зокрема за порушення закону про сексуальну торгівлю людьми. Водночас прокуратура східного округу Нью-Йорка звинуватила Келлі у використанні свого статусу знаменитості та “мережі людей, які є в його розпорядженні, щоби націлюватися на дівчат, хлопців і молодих жінок для власного сексуального задоволення”.

Захисниця артиста Дженніфер Бонджан сказала, що порадила Келлі не говорити під час винесення вироку, оскільки проти нього триває судовий процес, але додала, що “він шкодує. І йому сумно. Ніхто не хоче чути те, що він почув сьогодні”.

ДОВІДКА. R.Kelly (Роберт Сильвестр Келлі) — американський співак, автор пісень, актор і колишній професійний баскетболіст. Відомий треком “I Believe I Can Fly”.