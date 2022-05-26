Про це йдеться на офіційному сайті британської прокуратури.

“Прокуратура Британії висунула кримінальне обвинувачення проти 62-річного Кевіна Спейсі за чотирма звинуваченнями у сексуальних домаганнях до трьох чоловіків”, – заявив керівник спеціального відділу боротьби зі злочинністю.

Актор Ентоні Репп першим публічно звинуватив Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях. Ще у 2017 році він заявив про те, що Спейсі здійснював сексуальні домагання стосовно нього, коли йому було 14 років.

Після цього інциденту колишня телеведуча також звинуватила Кевіна Спейсі в сексуальному насильстві над її сином. Незабаром 20 людей, які працювали зі Спейсі в лондонському театрі Old Vic, заявили про його неадекватну поведінку.

Також у 2018 році Кевіна Спейсі було звинувачено у сексуальному насильстві над 18-річним сином телеведучої в Нантакеті, штат Массачусетс. Проте прокуратура припинила справу, коли позивач відмовився давати свідчення.

У прокуратурі нагадали про те, що кримінальне провадження проти Кевіна Спейсі дійсне. Проте він має право на справедливий суд.

“Важливо, щоб не було повідомлень, коментарів чи обміну інформацією в інтернеті. Адже це може зашкодити розгляду справи”, – йдеться у повідомленні британської прокуратури.