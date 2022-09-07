Відомий американський актор Бен Стіллер привітався з українцями в новому дописі, опублікувавши світлину чашки з написом "Я люблю Львів", яку, ймовірно, привіз із собою з міста після свого візиту в червні 2022 року.

Фото він опублікував на своїй сторінці в Twitter.

За його профілем слідкує майже 6 мільйонів користувачів соцмережі: “Добрий ранок”, – написав Бен Стіллер в дописі до світлини. Водночас у коментарях актору почали надсилати схожі світлини з горнятками зі Львова чи з українською символікою.

Раніше Бен Стіллер прибув до України. Спочатку він відвідав Львів, пізніше приїхав до визволених міст Київської області. Нагадаємо, що візит Бена вкотре підтвердив позицію цивілізованого світу. Актор також відвідав Ірпінь та Макарів, котрі пережили тимчасову окупацію російськими військами.

Тоді Президент України Володимир Зеленський подякував голлівудському актору за його власну позицію та наголосив, що український народ цінує, що “в цей непростий для нашої країни час” відомий режисер перебуває поруч.