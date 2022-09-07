Фото він опублікував на своїй сторінці в Twitter.
За його профілем слідкує майже 6 мільйонів користувачів соцмережі: “Добрий ранок”, – написав Бен Стіллер в дописі до світлини. Водночас у коментарях актору почали надсилати схожі світлини з горнятками зі Львова чи з українською символікою.
Раніше Бен Стіллер прибув до України. Спочатку він відвідав Львів, пізніше приїхав до визволених міст Київської області. Нагадаємо, що візит Бена вкотре підтвердив позицію цивілізованого світу. Актор також відвідав Ірпінь та Макарів, котрі пережили тимчасову окупацію російськими військами.
Тоді президент України Володимир Зеленський подякував голлівудському актору за його власну позицію та наголосив, що український народ цінує, що “в цей непростий для нашої країни час” відомий режисер перебуває поруч.
Good morning. pic.twitter.com/4LeiBEzwye
— Ben Stiller (@BenStiller) September 6, 2022
- Також під час візиту американської акторки Анджеліни Джолі до Львова їй подарували каблучку від українського виробника.
- Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон завітали до Михайлівського Золотоверхого монастиря, де Джонсонові подарували ікону Божої Матері з бурштину.