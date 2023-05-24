Джерело: Hypebeast.
Нещодавно Хейнс сказав, що наступний фільм – це оригінальний сценарій, який він розробив разом з Хоакіном Феніксом на основі деяких думок та ідей, запропонованих актором.
Стрічку сподіваються зняти на початку 2024 року.
“Ми, в основному, писали з ним як із автором оповідань. Я, Джон Реймонд і Хоакін розділяємо історію. І ми сподіваємося, що зніматимемо його на початку наступного року. Це романтична гей-історія, дія якої відбувається в Лос-Анджелесі 1930-х років”, – сказав режисер Хейнс.
За його словами, саме Хоакін запропонував зняти фільм із рейтингом NC-17. У подібних стрічках може бути присутнє насилля, сцени вживання наркотиків, груба лексика, епізодична оголеність, а також сексуальні натяки.
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