Цього тижня американський авіаносець відвідає Південну Корею для проведення спільних навчань - вперше за чотири роки, повідомили офіційні особи обох країн у понеділок. Союзники прагнуть розгорнути американські ядерні "стратегічні війська" для стримування Північної Кореї.

Про це повідомляє Reuters.

USS Ronald Reagan прибуде на військово-морську базу в південному портовому місті Пусан у п’ятницю, йдеться у заяві ВМС Південної Кореї.

“Проводячи спільні навчання, ВМС двох країн планують посилити свою військову готовність і продемонструвати тверду рішучість альянсу Південної Кореї та США щодо миру і стабільності на Корейському півострові”, – зазначили у повідомленні.

Північна Корея засудила попередні військові дії США та спільні навчання як репетицію війни та доказ ворожої політики Вашингтона та Сеула.

Цей візит стане першим візитом американського авіаносця до Південної Кореї з 2018 року. Того року союзники скоротили багато спільних військових дій на тлі дипломатичних зусиль щодо взаємодії з Північною Кореєю.

Пандемія COVID-19 ще більше згорнула навчання – до цього року, коли президент Південної Кореї Юн Сук Йоль відновив багато спільних навчань та інших проявів військової сили як попередження Північній Кореї, яка на початку цього року провела рекордну кількість ракетних випробувань. Після переговорів не вдалося переконати її припинити розробку ядерної зброї та ракет.

Спостерігачі зазначили, що Пхеньян також, схоже, готується відновити ядерні випробування – вперше з 2017 року.

У квітні USS Ronald Reagan – вперше з 2017 року – вирушив у води між Південною Кореєю та Японією та провів спільні навчання з японськими силами. Цього разу авіаносець і його ударна група будуть тренуватися з південнокорейськими силами.

Минулої п’ятниці Сполучені Штати та Південна Корея засудили оприлюднену цього місяця ядерну доктрину Північної Кореї про застосування ядерної зброї першою як “ескалаційну та дестабілізуючу”, а Вашингтон пообіцяв продовжувати розгортання та застосування стратегічних засобів для стримування Пхеньяна та відповіді на його дії.

Довідка. USS Ronald Reagan (CVN-76)) — американський авіаносець класу “Німіц”, дев’ятий корабель цього класу. Названий на честь 40-го президента США Рональда Рейгана. Закладений 6 лютого 1998 року, спущений на воду 4 березня 2001 року, включений до складу флоту 12 липня 2003 року.