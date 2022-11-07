Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Сторони обговорили безпекову ситуацію у країні, зокрема в контексті обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури з боку країни-агресора, в особливості щодо застосування росіянами іранських дронів-камікадзе.
Зеленський зауважив на важливості посилення системи протиповітряної оборони України та зазначив, що український народ бореться за свою землю й продовжує працювати попри виклики, які постають через російську збройну агресію.
Своєю чергою, американський бізнесмен підтвердив готовність виступити донором закупівлі електрообладнання та генераторів для забезпечення енергією критичних об’єктів: помпових станцій, лікарень та мобільних точок обігріву – з метою подолання енергетичної кризи.
Співрозмовники також обговорили можливість участі Говарда Баффета у Фонді відбудови України, над яким зараз працює український уряд.
У пресслужбі поінформували, що глава держави вручив філантропу орден Ярослава Мудрого V ступеня, яким його нагороджено “за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі”.
Раніше Говард Баффет став меценатом проєкту нового підприємства у Бучі – фабрики-кухні.
- Американський історик Тімоті Снайдер став амбасадором фандрейзингової платформи United24 і розпочав збір на “Ловця Шахедів”.
- Креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія став амбасадором української фандрейзингової платформи UNITED24 за напрямом “Відбудова України” для допомоги тимчасово переміщеним особам.
- Український футболіст та тренер Андрій Шевченко у межах проєкту UNITED24 допоможе зібрати кошти на відбудову футбольного стадіону в Ірпені, який було зруйновано під час російської окупації.