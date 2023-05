Легендарний американський рок-гурт Aerosmith заявив про завершення своєї кар'єри та оголосив про прощальний тур "Peace out". Найстаршому учаснику Aerosmith наразі 75 років.

Про це повідомляє британське видання The Independent.

Зазначається, що тур “Peace out”, що складається з 40 концертів та розпочинається 2 вересня у штаті Філадельфія закінчиться 26 січня в Монреалі.

“Через 50 років, 10 світових турне та виступи перед більш ніж 100 мільйонами шанувальників. Настав час зробити останній ривок!”, — йдеться у повідомленні гурту в Twitter.

Зауважимо, що станом на 2 травня всім учасникам гурту виповнилося 70 років, а фронтмен Стівен Тайлер вже відсвяткував своє 75-річчя.

“Це наче шанс відсвяткувати 50-річчя нашого існування. Ніколи не знаєш, скільки ще всі будуть здорові, аби це [виступати] робити. Минуло багато часу відтоді, як ми зробили справжній тур”, — сказав гітарист Джо Перрі.

За словами лідера гурту Стівена Тайлера, Aerosmith “востаннє відкривають скриньку Пандори”, щоби подарувати шанувальникам тур “Peace Out”.

Його згадка про “скриньку Пандори” є згадкою про збірний альбом Aerosmith 1991 року, що охоплює творчість гурту з 1970-х до початку 1980-х років.

ДОВІДКА. Aerosmith — американський рок-гурт, створений у кінці шістдесятих років минулого століття. Музиканти прославилися завдяки таким пісням, як “Dream On”, “Walk This Way” та “I Don’t Want To Miss A Thing”. Крім того, Aerosmith зібрав чотири “Ґреммі”.