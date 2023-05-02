Про це повідомляє британське видання The Independent.
Зазначається, що тур “Peace out”, що складається з 40 концертів та розпочинається 2 вересня у штаті Філадельфія закінчиться 26 січня в Монреалі.
“Через 50 років, 10 світових турне та виступи перед більш ніж 100 мільйонами шанувальників. Настав час зробити останній ривок!”, — йдеться у повідомленні гурту в Twitter.
Зауважимо, що станом на 2 травня всім учасникам гурту виповнилося 70 років, а фронтмен Стівен Тайлер вже відсвяткував своє 75-річчя.
“Це наче шанс відсвяткувати 50-річчя нашого існування. Ніколи не знаєш, скільки ще всі будуть здорові, аби це [виступати] робити. Минуло багато часу відтоді, як ми зробили справжній тур”, — сказав гітарист Джо Перрі.
За словами лідера гурту Стівена Тайлера, Aerosmith “востаннє відкривають скриньку Пандори”, щоби подарувати шанувальникам тур “Peace Out”.
Його згадка про “скриньку Пандори” є згадкою про збірний альбом Aerosmith 1991 року, що охоплює творчість гурту з 1970-х до початку 1980-х років.
ДОВІДКА. Aerosmith — американський рок-гурт, створений у кінці шістдесятих років минулого століття. Музиканти прославилися завдяки таким пісням, як “Dream On”, “Walk This Way” та “I Don’t Want To Miss A Thing”. Крім того, Aerosmith зібрав чотири “Ґреммі”.
- Жінка, яка стверджує, що мала незаконні стосунки зі Стівеном Тайлером у сімдесятих роках, коли вона була неповнолітньою, подала позов проти співака “Aerosmith”, звинувативши його в сексуальному насильстві та навмисному завданні емоційного стресу.
- Соліст українського гурту “Антитіла” Тарас Тополя прокоментував скандал щодо відеоміксу на пісню “Фортеця Бахмут”, в якому заспівала державна секретарка Міністерства охорони здоров’я Інна Солодка. Він заявив, що гурт надав фонограму держсекретарці виключно для особистого привітання її чоловіка.
- На війні загинув Андрій Касенюк — військовий та музикант гурту Silver Town. 17 квітня він зазнав смертельного поранення.
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