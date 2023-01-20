Конгресмена від Республіканської партії США Джорджа Сантоса звинувачують у брехні, вимагаючи його піти відставку після того, як стало відомо про спотворення інформації про його освіту, роботу, а також те, що він викрав 3 000 доларів, які призначалися на лікування хворого собаки.

Про це повідомляє CNN.

Республіканець зіткнувся зі вимогою піти у відставку після того, як стало відомо, що він збрехав і спотворив інформацію про свої освіту, роботу та сім’ю. Сантос зізнався, що “прикрасив” своє резюме, але стверджує, що він “не злочинець”.

Крім того, політика звинувачують у викраденні благодійних коштів для лікування пухлини у пітбуля Сапфіра, власником якого був Річ Остхофф, ветеран ВМС США. Тоді він був безхатьком, через що не міг дозволити собі лікування собаки. За словами Остхоффа, Сантос під чужим ім’ям оголосив про збір коштів на лікування його пітбуля. Проте, зібравши 3000 доларів, зник разом з грошима.

Як стверджує конгресмен, він врятував безліч собак, чиї власники тепер надсилають йому їхні фото на знак підтримки. На питання журналістів щодо звинувачень він назвав власника собаки “божевільним”.

Збір створили на благодійній платформі GoFundMe. Втім, після того, як стало відомо про намагання Сантоса заволодіти грошима, збір припинили, а профіль конгресмена на платформі видалили.

“Коли наприкінці 2016 року ми отримали повідомлення про проблему зі збором коштів, наша команда поцікавилася доказами про доставлення коштів від організатора. Організатор не відповів, через що збір було видалено, а електронну адресу, пов’язану з цим обліковим записом, заборонено використовувати на нашій платформі”, – йдеться в повідомленні GoFundMe.

Як сказав ветеран, його собака помер приблизно через шість місяців після його останнього контакту з Сантосом. Також чоловіку довелося шукати гроші, щоби заплатити за евтаназію тварини.