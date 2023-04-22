Відомий американський радіоведучий Ларрі Елдер оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів від Республіканської партії.

Про це повідомляє CNN.

20 квітня консервативний радіоведучий заявив, що розпочинає свою президентську кампанію 2024 року, приєднавшись до зростаючого списку республіканців, які змагаються за висунення на вибори від своєї партії.

“Я оголошую, що балотуюся на пост президента Сполучених Штатів”, — сказав Елдер в етері Fox News.

Відповідаючи на питання, що змусило його ухвалити таке рішення, Елдер відповів, що його непокоїть безпека кордонів США, а також те, що демократи називають Сполучені Штати “системно расистськими”. Елдер також засудив те, що він назвав “відсутністю батьків у домі”.

Вже цими вихідними радіоведучий виступить в Айовській коаліції віри та свободи. Очікується, що інші кандидати від Республіканської партії також виступлять, зокрема колишній президент Дональд Трамп, колишній губернатор Арканзасу Ейса Хатчінсон і сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт.

Елдер здобув широку популярність серед прихильників республіканців у 2021 році, коли вони разом домагалися відставки губернатора Каліфорнії демократа Гевіна Ньюсома через його рішення ввести в штаті певні антиковідні обмеження. Елдер виступав проти більшості обмежень Covid-19, мінімальної зарплати, безготівкової застави та позбавлення фінансування поліції, однак добитись відставки Ньюсома він так і не зумів.

Останні кілька десятиліть Елдер провів у медіаіндустрії, написавши кілька книг і ведучи телешоу. Він почав вести своє радіошоу “Шоу Ларрі Елдера” в 1993 році. Елдер також займався юридичною практикою та заснував власну юридичну фірму з працевлаштування Laurence A. Elder & Associates, якою він володів протягом 15 років.

Радіоведучий зіткнувся з жорсткою перевіркою, пов’язаною з його довгою історією зневажливих висловлювань про жінок, а у 2015 році його тодішня наречена Олександра Датіг звинуватила Елдера у домашньому насиллі та розмахування пістолетом. Сам радіоведучий ці звинувачення заперечував.

На даний час основними кандидатами на пост президента від республіканців є Дональд Трамп, колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі, Хатчінсон і підприємець Вівек Рамасвамі .

Кілька інших республіканців, зокрема губернатор Флориди Рон ДеСантіс і колишній віцепрезидент Майк Пенс, роблять кроки, які можуть свідчити про те, що вони також балотуватимуться на пост президента.