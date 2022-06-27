До Київської області приїхав сенатор, голова Республіканського крила Комітету з міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш. Він відвідав Бучу та Гостомель.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram.

Американський сенатор на власні очі побачив наслідки воєнних злочинів російських окупантів та руйнування населених пунктів. Делегація відвідала міжнародний аеропорт “Антонов”, де військові РФ зруйнували український літак “Мрія”.

За словами голови ОВА, Джим Ріш був вражений побаченим. Олексій Кулеба висловив подяку міжнародним партнерам за потужну підтримку.

Зазначимо, що всю Київську область звільнили від російських окупантів на початку квітня. В Ірпені, Бучі, Гостомелі, Бородянці та інших визволених населених пунктах були зафіксовані масові вбивства мирних жителів, катування та інші воєнні злочини.