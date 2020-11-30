У понеділок, 30 листопада, відомий американський словник Merriam-Webster назвав слово, яке стало найпопулярнішим у 2020 році.

Про це йдеться на сайті словника.

Так, “пандемія” стала словом року. Інтерес до цього слова протягом року залишався значно високим.

“Це, мабуть, не стане великим шоком. Часто у великій новині є технічне слово, яке пов’язане з нею, і в цьому випадку слово пандемія не просто технічне, а загальне. Ймовірно, цим словом ми будемо описувати цей період у майбутньому”, – сказав Пітер Соколовскі, головний редактор Merriam-Webster, у коментарі The Associated Press.

Це слово набуло нагальної специфіки у березні 2020 року, коли коронавірусна криза була визнана пандемією. 11 березня, коли Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах коронавірусу всесвітньою пандемією, пошуки цього слова на сайті словника надзвичайно зросли.

Так, пошуки пандемії 11 березня на 115 806% перевищували кількість запитів, здійснених у ту ж дату минулого року.

Слово “пандемія” має латинське та грецьке походження. Слово датується серединою 1600-х років, тоді його широко у значенні хвороби в медичному тексті.