В етері американського телеканалу CNN помилково приєднали Харків до РФ. Сюжет стосувався російських навчань, де нібито в українському місті військові проводили маневри.

Про це повідомлялося в етері американського CNN.

Ролик тривав близько 20 секунд. Він стосувався напруженої ситуації навколо України та російських навчань уздовж кордону. Протягом усього ролика у правому верхньому кутку був напис “Харків, Росія”, де нібито проходили маневри. Його показали перед інтерв’ю з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Президент України Володимир Зеленський заявляв в інтерв’ю американському виданню The Washington Post, що у разі повномасштабного військового вторгнення Росія може окупувати Харків. Проте після цього він став заперечувати слова і казати, що такого ніколи не станеться. Також мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що Харків не дозволять окупувати РФ.