Про це повідомлялося в етері американського CNN.
Ролик тривав близько 20 секунд. Він стосувався напруженої ситуації навколо України та російських навчань уздовж кордону. Протягом усього ролика у правому верхньому кутку був напис “Харків, Росія”, де нібито проходили маневри. Його показали перед інтерв’ю з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Президент України Володимир Зеленський заявляв в інтерв’ю американському виданню The Washington Post, що у разі повномасштабного військового вторгнення Росія може окупувати Харків. Проте після цього він став заперечувати слова і казати, що такого ніколи не станеться. Також мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що Харків не дозволять окупувати РФ.
- Нагадаємо, канадська соціологічна компанія Abacus Data провела опитування, згідно з яким переважна більшість канадців висловились за розширення допомоги Україні у разі вторгнення Росії.
- У своєму зверненні до канцлера Федеративної Республіки Німеччини (ФРН) Олафа Шольца українські євреї закликали Німеччину до відповідальності та рішучіших дій у питанні допомоги Україні.
- Прессекретар Білого дому Джен Псакі, заявила, що США та НАТО не планують розміщувати контингент військ в Україні. Натомість Сполучені Штати пообіцяли “суворі санкції” щодо РФ у разі вторгнення в Україну.