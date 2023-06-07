Джерело: Остап Яриш
Український журналіст зазначив, що відео Такера Карлсона наповнене маніпуляціями та викривленнями, однак лише за 6 годин його переглянули понад 38 мільйонів разів і кількість переглядів продовжує стрімко зростати.
“Коли я закінчу писати цей допис, їх, мабуть, буде ще більше”, – наголосив Яриш.
Чимало осіб також ретвітнули відео американського ведучого. У списку Ілон Маск, консервативні американські блогери з мільйонною аудиторією, MAGA-республіканці в Конгресі, і представник Росії в ООН Василь Небензя.
“Було б чудово, якби на цій платформі були шоу зі всіх частин політичного спектра!”, – написав Маск ретвітнувши відео Карлсона.
Would be great to have shows from all parts of the political spectrum on this platform! https://t.co/hrzEH31Pk0
— Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2023
“Водночас дехто намагається просунути тезу, що неясно, хто відповідальний за руйнування Каховської ГЕС. Може, це росіяни, може українці, а можливо, дамба прорвалась сама. Ось вам супутникові знімки, ось думка якогось експерта, ось розмите відео з телеграму, а ось минулорічна заява анонімного посадовця. І взагалі, ніхто не знає, що сталось насправді”, – зазначив журналіст.
Остап Яриш зауважив, що ця ситуація нагадує йому інформаційний шум, який влаштувала РФ після того, як у 2014 році збила над Донбасом літак МН17.
Мета окупантів – розповсюдити десятки різноманітних версій інциденту, аби заплутати людей і всі втратили розуміння, що відбулось насправді.
“І так виглядає, що ці зусилля зараз дуже активізувались — особливо на англомовну аудиторію. Інформаційна боротьба триває. Поки писав, відео Такера Карлсона зібрало ще два додаткові мільйони переглядів”, – резюмував Яриш.
- Вночі 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Саме війська РФ контролювали гідроелектростанції фактично від перших днів повномасштабного вторгнення. Своєю чергою світові медіа, повідомляючи новину про підрив ГЕС часто використовували фразу “Ми не змогли перевірити інформації, наданої сторонами”, фактично прирівнюючи Росію та Україну, агресора й жертву, суб’єкта та об’єкта геноциду.