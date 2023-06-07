Консервативний американський телеведучий Такер Карлсон - якого нещодавно звільнили з телеканалу FOX News - випустив перший епізод свого першого відеоблогу, де розповів про підрив Каховської ГЕС, звинувативши у цьому Україну. Відео Карлсона ретвітнув мільярдер та винахідник Ілон Маск.

Джерело: Остап Яриш

Український журналіст зазначив, що відео Такера Карлсона наповнене маніпуляціями та викривленнями, однак лише за 6 годин його переглянули понад 38 мільйонів разів і кількість переглядів продовжує стрімко зростати.

“Коли я закінчу писати цей допис, їх, мабуть, буде ще більше”, – наголосив Яриш.

Чимало осіб також ретвітнули відео американського ведучого. У списку Ілон Маск, консервативні американські блогери з мільйонною аудиторією, MAGA-республіканці в Конгресі, і представник Росії в ООН Василь Небензя.

“Було б чудово, якби на цій платформі були шоу зі всіх частин політичного спектра!”, – написав Маск ретвітнувши відео Карлсона.

Would be great to have shows from all parts of the political spectrum on this platform! https://t.co/hrzEH31Pk0 — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2023

“Водночас дехто намагається просунути тезу, що неясно, хто відповідальний за руйнування Каховської ГЕС. Може, це росіяни, може українці, а можливо, дамба прорвалась сама. Ось вам супутникові знімки, ось думка якогось експерта, ось розмите відео з телеграму, а ось минулорічна заява анонімного посадовця. І взагалі, ніхто не знає, що сталось насправді”, – зазначив журналіст.

Остап Яриш зауважив, що ця ситуація нагадує йому інформаційний шум, який влаштувала РФ після того, як у 2014 році збила над Донбасом літак МН17.

Мета окупантів – розповсюдити десятки різноманітних версій інциденту, аби заплутати людей і всі втратили розуміння, що відбулось насправді.

“І так виглядає, що ці зусилля зараз дуже активізувались — особливо на англомовну аудиторію. Інформаційна боротьба триває. Поки писав, відео Такера Карлсона зібрало ще два додаткові мільйони переглядів”, – резюмував Яриш.