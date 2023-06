Джерело: Остап Яриш

Український журналіст зазначив, що відео Такера Карлсона наповнене маніпуляціями та викривленнями, однак лише за 6 годин його переглянули понад 38 мільйонів разів і кількість переглядів продовжує стрімко зростати.

“Коли я закінчу писати цей допис, їх, мабуть, буде ще більше”, – наголосив Яриш.

Чимало осіб також ретвітнули відео американського ведучого. У списку Ілон Маск, консервативні американські блогери з мільйонною аудиторією, MAGA-республіканці в Конгресі, і представник Росії в ООН Василь Небензя.

“Було б чудово, якби на цій платформі були шоу зі всіх частин політичного спектра!”, – написав Маск ретвітнувши відео Карлсона.

Would be great to have shows from all parts of the political spectrum on this platform! https://t.co/hrzEH31Pk0

— Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2023