Про це повідомив міжнародний телеканал CNN.

Нові обмеження, що забороняють інвесторам США купувати російські акції та облігації, стали черговим кроком адміністрації президента Джо Байдена в напрямі посилення фінансового тиску на Росію у відповідь на її вторгнення до України.

Уточнюється, що інвесторам США заборонено купувати “як нові, так і вже наявні боргові та акціонерні цінні папери, випущені юридичною особою в Російській Федерації”.

Відомо, що до цього дня американці могли купувати російські акції та облігації, які переходили від одного власника до іншого на вторинних ринках.

Водночас американцям дозволено продавати вже наявні в них акції та облігації, але особам, які не є громадянами США. Також Мінфін повідомляє, що американці не зобов’язані продавати цінні папери та можуть їх утримувати й надалі.

Зокрема, інвестори з США все ще мають можливість вкладатися в американські фонди, які володіють цінними паперами РФ, однак за умови, що російські активи не є основою таких фондів.