Американці, які вибралися з російського полону, розповіли про насилля та допити

Більшість полонених тримали в холодному підвалі, розділеному на кахельні камери, кожна приблизно півтора метри завдовжки і пів метра завширшки, нагадав Гюїн. Вони отримували буханець хліба щодня разом із водою, яка часто була протухлою. Гюїн сказав, що під час допитів чув крики — і плач від болю.

“Це була одна з найгірших частин”, — сказав Гюїн. “Чути, як людям завдають болю, і не мати змоги з цим нічого вдіяти”.

Нагорі трохи більша кімната використовувалася для одиночної камери. Хюйн провів там перші два дні, перш ніж Друке помістили туди на кілька тижнів.

“Вони дійсно, дійсно тримали нас там окремо”, — сказав Друке. “Були часи, коли я проводив дні, нічого не чуючи про Енді, і багато разів я думав: “Чоловіче, вони його вбили”. “

Побиття продовжувалося, і одні з їхніх викрадачів, здавалося, любили знущатися з людей більше, ніж інші. Британець, Пол Юрі, зазнав побиття в тому ж закладі та помер там, сказали Друке та Гюйн. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив 7 вересня, що український уряд знайшов тіло Урі та що воно має “ознаки невимовних тортур”.

Багато запитань, які ставили слідчі, здавалися безглуздими, просили американців ідентифікувати фотографії незнайомих їм людей і детально описувати події, до яких вони не були причетні. Один із чоловіків майже вільно розмовляв англійською, а інший знав поверхнево, сказав Друке. Він вважає, що це були співробітники російської розвідки.

У кімнаті на верхньому поверсі Друке та Гюйну наказали зателефонувати до, здавалося б, випадкових організацій у Сполучених Штатах, багато з яких не мали можливості їм допомогти.

Одного разу викрадачі сказали Друке зателефонувати на лінію ветеранів, службу, яка надає психіатричну підтримку американським військовим після того, як вони залишають службу. Друке сказав, що намагався відмовити їх робити це, оскільки це не мало сенсу, але його викрадачі наполягали.

“Вони дивляться на мене й кажуть: “Ти ветеран. Це криза!” — згадав Друке, імітуючи їхній акцент.

Багато телефонних дзвінків нікуди не пішли, загубившись у лабіринті телефонних комутаторів, скриньок голосової пошти та американців, які, здавалося, сумнівалися, чи законні благання про допомогу. Але представник кризової гарячої лінії запропонував Друке номери для Державного департаменту та іншого федерального агентства, можливо, Федеральної служби охорони, правоохоронного підрозділу, пов’язаного з Департаментом внутрішньої безпеки. Хтось підняв другий номер, сказав Друке, вони взяли його інформацію та пообіцяли допомогти. Це був проблиск надії.

Представник Державного департаменту на умовах анонімності згідно з основними правилами, встановленими агентством, сказав, що він серйозно ставиться до свого зобов’язання допомагати громадянам США за кордоном, оскільки дипломатичні установи США призначають чергових офіцерів у позаробочий час для вирішення життєвих або… надзвичайні випадки смерті.

“Коли громадян США утримують у зонах активних бойових дій, неможливо надати особисту допомогу”, — сказав чиновник. “Незважаючи на виклики, ми докладаємо всіх зусиль, щоб надати допомогу громадянам США та їхнім родинам”.

За словами Друке, викрадачі, які були озброєні, наказали Друке та Гюйну з’явитися в пропагандистських інтерв’ю, які з’явилися в російських державних ЗМІ, і спостерігали за тим, як їх записували. В одному, опублікованому 17 червня, вони висловили розчарування корупцією в українській армії та попередили інших американців “двічі подумати” щодо приєднання до військових дій. Друке сказав, що його все ще турбує те, що він був змушений говорити такі речі.

“Я насправді молився про смерть”

Американців разом із кількома іншими в’язнями знову перемістили приблизно через чотири тижні, повідомили Друке та Гюїн. До них приєднався Мурекезі, ветеран ВПС США, якого відправили на “чорну ділянку” після затримання в південному місті Херсоні в червні. Він жив і працював в Україні, коли Росія вторглася, і відмовився залишати країну. Підтримувані Росією сепаратисти викрали його та звинуватили у злочині на ґрунті ненависті, сказав Селе Мурекезі, брат Суеді, який живе в Міннесоті.

У наступному закладі побиття не було, але умови все одно жахливі, кажуть американці. Їх атакували клопи, на руках і спині полонених залишалися шрами від комах, як він був звільнений.

Американці не підозрювали, що обговорюється обмін полоненими, і поставили під сумнів, чи це правда, навіть після того, як їх вивели з камер і сказали, що вони йдуть додому. Їхні руки та очі були нестерпно затягнуті пакувальною стрічкою для польоту на невелику російську злітно-посадкову смугу за обставин, які вони описали як агонізуюче болючі, але відмовилися детально розповідати.

“Для мене особисто це було найгірше”, — сказав Друке. “Я багато разів усвідомлював, що можу померти, або що я близький до смерті, або що я, ймовірно, помру. Але це був єдиний раз, коли я дійсно молився про смерть”.