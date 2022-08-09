Нью-йоркська компанія NewsGuard, яка вивчає та відстежує дезінформацію в Інтернеті, виявила 250 вебсайтів, які активно поширюють російську дезінформацію про війну в Україні.

Про це повідомляє The Guardian.

Заяви на цих сайтах містять твердження про те, що нібито українська армія влаштувала кілька нападів на Росію, а також, що українські переселенці “скоюють злочини в Німеччині та Польщі”.

Деякі з сайтів видають себе за незалежні аналітичні центри чи новинні видання. Близько половини – англомовними, інші – французькою, німецькою чи італійською. Багато з них були створені задовго до війни й не були пов’язані з російським урядом, аж поки не почали повторювати кремлівські наративи.

“Можливо, вони встановлюють сплячі сайти”, — сказав співгенеральний директор NewsGuard Гордон Кровіц. Сплячі вебсайти, створені для кампаній з дезінформації, яка повільно створює аудиторію за допомогою нешкідливих або не пов’язаних публікацій, а потім перемикається на пропаганду або дезінформацію в потрібний час.