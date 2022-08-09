Про це повідомляє The Guardian.
Заяви на цих сайтах містять твердження про те, що нібито українська армія влаштувала кілька нападів на Росію, а також, що українські переселенці “скоюють злочини в Німеччині та Польщі”.
Деякі з сайтів видають себе за незалежні аналітичні центри чи новинні видання. Близько половини – англомовними, інші – французькою, німецькою чи італійською. Багато з них були створені задовго до війни й не були пов’язані з російським урядом, аж поки не почали повторювати кремлівські наративи.
“Можливо, вони встановлюють сплячі сайти”, — сказав співгенеральний директор NewsGuard Гордон Кровіц. Сплячі вебсайти, створені для кампаній з дезінформації, яка повільно створює аудиторію за допомогою нешкідливих або не пов’язаних публікацій, а потім перемикається на пропаганду або дезінформацію в потрібний час.
“Хоча аналіз NewsGuard виявив, що значна частина дезінформації про війну в Україні надходить з Росії, він також виявив випадки неправдивих тверджень із проукраїнським ухилом”, — йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, відеоплатформа YouTube і далі працюватиме в РФ. Таке рішення обґрунтовується необхідністю протистояння дезінформації з боку РФ.
- 16 червня Європейська комісія представила жорсткий кодекс поведінки у боротьбі з дезінформацією, вже підписаний такими інтернет-гігантами, як Google та Twitter. Новий варіант зобов’язує інтернет-провайдерів вживати жорсткіших заходів проти поширення фейків. Одним із напрямків стане посилення боротьби з “дипфейками” – вкрай правдоподібною дезінформацією.
- Парламент Молдови схвалив закон щодо захисту інформаційного простору країни, який зокрема передбачає заборону трансляції російських новин та аналітичних програм.