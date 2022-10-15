Міністерка фінансів США Джанет Єллен протягом цього тижня кілька закликала своїх міжнародних партнерів прискорити як швидкість, так і кількість грошей, які спрямовуються на підтримку України.

Про це повідомляє The Washington Post.

Видання пише, що Єллен порушила це питання на приватній зустрічі цього тижня в Міжнародному валютному фонді з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом та комісаром з економіки Паоло Джентілоні, а також на зустрічі всіх міністрів фінансів ЄС.

У Світовому банку минулого тижня спрогнозували, що економіка України цього року скоротиться на 35%, а українські урядовці зазначали, що інфляція може сягнути 40% на початку наступного року.

“Ми закликаємо наших партнерів і союзників приєднатися до нас, швидко виконавши свої наявні зобов’язання перед Україною і зробивши більше – як для того, щоб допомогти Україні продовжити надання основних державних послуг, так і для того, щоб допомогти Україні почати будівництво і відновлення”, – зазначила Єллен.

Також у середу Єллен знову наголосила на необхідності швидкого надання грошових виплат Україні, а не кредитів, які необхідно погашати.

Washington Post зазначає, що тези Єллен були тонко завуальованим посиланням на Євросоюз, який майже повністю надав свою допомогу у вигляді кредитів: “Євросоюз приймає мільйони біженців з України й піклується про них на території ЄС. Усе це необхідно враховувати під час обговорення загального обсягу підтримки та допомоги”, — сказав у коментарі WP європейський чиновник на умовах анонімності.

За його словами, ЄС узяв на себе довгострокові зобов’язання щодо післявоєнного відновлення України. Він запевнив, що допомога Україні – у життєвих інтересах європейців, і вони сповнені рішучості зробити все можливе, щоб допомогти перемогти агресора і відновити їхню країну.