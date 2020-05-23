Про це написав у Facebook доктор фізико-математичних наук за спеціальністю “біофізика”, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України та стипендіат Марії Кюрі в Університеті Бургонь-Франш-Комте (Франція) Семен Єсилевський.
Він, зокрема, прокоментував рішення МОЗ України про початок клінічних досліджень “Амізону” на пацієнтах, які заразилися COVID-19.
“Якщо немає ні найменших натяків на те, що препарат може бути ефективним проти будь-якого вірусу в принципі, то на який… проводити його клінічні дослідження проти COVID-19? Щоб що?”, – заявив біофізик.
Він також розповів, що по “Амізону” за останні роки з’явилася наукова публікація. У ній йдеться про дослідження препарату in vitro на клітинній культурі. Але справа в тому, що в пробірці противірусну активність проявляє практично що-завгодно, але 99.99% з цього чого-завгодно на рівні цілого організму потім не працює.
“Але виробнику шкода просто викинути непотрібний препарат – це ж втрата чималих грошей на його збуті. Тому робляться героїчні спроби якось виправдати його існування. Зокрема, робляться роботи in vitro, які нічого насправді не доводять, але створюють ілюзію вивченості”, – пояснив учений.
За його словами, якщо якийсь доморощений препарат існує вже десятиліттями, давно схвалений до застосування у містечкових протоколах, але за весь цей час так і не був досліджений з публікаціями в солідних журналах і з нормальними клінічними випробуваннями, то це практично гарантовано фуфломіцин.
- Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що мер Львова Андрій Садовий повернув партію препарату “Протефлазід” виробнику, який намагався видати його за ліки від коронавірусу.
- Раніше повідомлялося, що препарат “Протефлазід”, який активно пропагується його виробником, НПК “Екофарм”, як “ефективний засіб” в боротьбі з коронавірусом і для його профілактики, таким насправді не є.
- В Одеській міській інфекційній лікарні почали клінічні дослідження вітчизняного препарату “Амізон Макс” в якості ліків від коронавірусної інфекції.