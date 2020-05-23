Препарат "Амізон Макс" абсолютно не підходить для лікування вірусних захворювань. Тому застосовувати його для лікування хворих на коронавірус також безглуздо.

Про це написав у Facebook доктор фізико-математичних наук за спеціальністю “біофізика”, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України та стипендіат Марії Кюрі в Університеті Бургонь-Франш-Комте (Франція) Семен Єсилевський.

Він, зокрема, прокоментував рішення МОЗ України про початок клінічних досліджень “Амізону” на пацієнтах, які заразилися COVID-19.

“Якщо немає ні найменших натяків на те, що препарат може бути ефективним проти будь-якого вірусу в принципі, то на який… проводити його клінічні дослідження проти COVID-19? Щоб що?”, – заявив біофізик.

Він також розповів, що по “Амізону” за останні роки з’явилася наукова публікація. У ній йдеться про дослідження препарату in vitro на клітинній культурі. Але справа в тому, що в пробірці противірусну активність проявляє практично що-завгодно, але 99.99% з цього чого-завгодно на рівні цілого організму потім не працює.

“Але виробнику шкода просто викинути непотрібний препарат – це ж втрата чималих грошей на його збуті. Тому робляться героїчні спроби якось виправдати його існування. Зокрема, робляться роботи in vitro, які нічого насправді не доводять, але створюють ілюзію вивченості”, – пояснив учений.

За його словами, якщо якийсь доморощений препарат існує вже десятиліттями, давно схвалений до застосування у містечкових протоколах, але за весь цей час так і не був досліджений з публікаціями в солідних журналах і з нормальними клінічними випробуваннями, то це практично гарантовано фуфломіцин.