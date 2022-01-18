Про це повідомляє пресцентр на сайті АМКУ у Facebook.
Як йдеться у повідомленні, Антимонопольний комітет України досліджує наявність у діях “Нафтогаз Трейдингу” різних підходів до формування ціни на газ для різних газопостачальників, що могло призвести до обмеження конкурентоспроможності певної категорії підприємств
В АМКУ нагадують, що з першого травня 2021 року діють річні тарифи на газ для населення. Через це газопостачальники були зобов’язані також затвердити базові річні пропозиції для населення.
- Уточнюється, що, за наявною в АМКУ інформацією, частка “Нафтогаз Трейдинг” на ринку оптової реалізації (постачання) природного газу за підсумками 2020 року та першого півріччя 2021 року склала понад 35%, що свідчить про наявність структурних ознак монопольного (домінуючого) положення на відповідному ринку.
- Окружний адміністративний суд (ОАСК) скасував податкові штрафи “Укрнафті” на суму 394 млн грн. Частка
- Раніше повідомлялося, що “Укрнафта” відмовилася від вимоги 6,5 млн гривень штрафних санкцій від “НПК-Галичина” (підконтрольний бізнесмену Ігорю Коломойському), заборгованих за поставку нафтового газу.
- Також #Букви інформували, що суддів Баришівського суду використовували за однією й тією ж схемою – для прийняття рішень, які можуть бути вигідні олігарху Ігорю Коломойському.