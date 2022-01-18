Про це повідомляє пресцентр на сайті АМКУ у Facebook.

Як йдеться у повідомленні, Антимонопольний комітет України досліджує наявність у діях “Нафтогаз Трейдингу” різних підходів до формування ціни на газ для різних газопостачальників, що могло призвести до обмеження конкурентоспроможності певної категорії підприємств

В АМКУ нагадують, що з першого травня 2021 року діють річні тарифи на газ для населення. Через це газопостачальники були зобов’язані також затвердити базові річні пропозиції для населення.