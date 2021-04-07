Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова територіального відділення Олексій Хмельницький.
Він нагадав, що міська влада Києва ухвалила рішення обмежити з 5 квітня проїзд у транспорті, у тому числі в метро, через загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу. Тепер проїзд у громадському транспорті та метро можливий лише за спеціальними перепустками.
“І звісно ж, цим миттєво скористалися київські служби таксі. У зв’язку з цим вартість замовлення таксі в Києві зросла в два-три рази в перший же день дії жорстких карантинних обмежень – 05.04.2021. Про це свідчить інформація в популярних сервісах замовлення таксі, численні повідомлення в ЗМІ та скарги киян. Таких скарг до нашого відділення надійшло дуже багато”, – зазначив Хмельницький.
За його словами, “особливо вразила киян цінова політика” таких компаній, як Uber, Bolt та “Уклон”, що “мають левову частку замовлень у Києві”.
“Таку кількість скарг ми не можемо ігнорувати. Тим більше, що ситуація може свідчити про наявність в діях перевізників та особливо організаторів таких перевезень можливих ознак порушення, передбаченого частиною третьою статті 6 закону України “Про захист економічної конкуренції” (антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання) та/або частиною першою статті 13 закону України “Про захист економічної конкуренції” (зловживання монопольним (домінуючим) становищем)“, – наголосив Хмельницький.
Відтак Київське обласне територіальне відділення АМКУ розпочало дослідження щодо дій учасників ринку надання послуг з перевезення пасажирів у м. Києві, а також організації таких перевезень у період посиленого карантину.
- У Києві із понеділка, 5 квітня, суттєво посилено карантин: зачинилися школи і дитсадки, а в громадський транспорт, у тому числі в метро, пускають за спецперепустками. Через обмеження для громадського транспорту Київ із самого ранку стояв у величезних заторах.
- При цьому ціни на послуги таксі зросли у декілька разів. Так, у соцмережах кияни обурювалися вартістю послуг таксі. Зазвичай поїздка, яка коштує 130-170 грн, обходилася мінімум у 500-600 грн.