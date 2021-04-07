Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) розпочало дослідження щодо цін на послуги таксі, які зросли із запровадженням локдауну у столиці.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова територіального відділення Олексій Хмельницький.

Він нагадав, що міська влада Києва ухвалила рішення обмежити з 5 квітня проїзд у транспорті, у тому числі в метро, через загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу. Тепер проїзд у громадському транспорті та метро можливий лише за спеціальними перепустками.

“І звісно ж, цим миттєво скористалися київські служби таксі. У зв’язку з цим вартість замовлення таксі в Києві зросла в два-три рази в перший же день дії жорстких карантинних обмежень – 05.04.2021. Про це свідчить інформація в популярних сервісах замовлення таксі, численні повідомлення в ЗМІ та скарги киян. Таких скарг до нашого відділення надійшло дуже багато”, – зазначив Хмельницький.

За його словами, “особливо вразила киян цінова політика” таких компаній, як Uber, Bolt та “Уклон”, що “мають левову частку замовлень у Києві”.

“Таку кількість скарг ми не можемо ігнорувати. Тим більше, що ситуація може свідчити про наявність в діях перевізників та особливо організаторів таких перевезень можливих ознак порушення, передбаченого частиною третьою статті 6 закону України “Про захист економічної конкуренції” (антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання) та/або частиною першою статті 13 закону України “Про захист економічної конкуренції” (зловживання монопольним (домінуючим) становищем)“, – наголосив Хмельницький.

Відтак Київське обласне територіальне відділення АМКУ розпочало дослідження щодо дій учасників ринку надання послуг з перевезення пасажирів у м. Києві, а також організації таких перевезень у період посиленого карантину.