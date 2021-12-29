Антимонопольний комітет дозволив ТОВ "Дженерал Коммерс" приватизувати "Перший київський машинобудівний завод" (Більшовик) у Києві, за який компанія вже сплатила до бюджету 1,42 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного Комітету України.

“Розглянувши повторну заяву про концентрацію, подану ТОВ “Дженерал Коммерс” – переможцем аукціону з продажу АТ “Перший Київський машинобудівний завод” (“Більшовик”), що выдбувався в межах великої приватизації, Комітет надав відповідний дозвіл,- йдеться у повідомлені.

Першу заяву ТОВ “Дженерал Коммерс” було залишено без розгляду, оскільки в його матеріалах не вистачало всієї необхідної інформації, зокрема щодо фінансового забезпечення угоди. Компанія, усунувши недоліки, зазначені Комітетом, подала повторну заяву наприкінці листопада цього року”, – пояснили в АМКУ.

“З огляду на те, що заявлена ​​концентрація не призводить до монополізації або суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України та не заборонена відповідно до ЗУ “Про санкції”, Комітет надав дозвіл ТОВ “Дженерал Коммерс” на придбання АТ “Перший Київський Машинобудівний Завод”, – додали у Комітеті.

При цьому регулятор продовжує перевіряти можливі неконкурентні дії учасників аукціону.