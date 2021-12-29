Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного Комітету України.
“Розглянувши повторну заяву про концентрацію, подану ТОВ “Дженерал Коммерс” – переможцем аукціону з продажу АТ “Перший Київський машинобудівний завод” (“Більшовик”), що выдбувався в межах великої приватизації, Комітет надав відповідний дозвіл,- йдеться у повідомлені.
Першу заяву ТОВ “Дженерал Коммерс” було залишено без розгляду, оскільки в його матеріалах не вистачало всієї необхідної інформації, зокрема щодо фінансового забезпечення угоди. Компанія, усунувши недоліки, зазначені Комітетом, подала повторну заяву наприкінці листопада цього року”, – пояснили в АМКУ.
“З огляду на те, що заявлена концентрація не призводить до монополізації або суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України та не заборонена відповідно до ЗУ “Про санкції”, Комітет надав дозвіл ТОВ “Дженерал Коммерс” на придбання АТ “Перший Київський Машинобудівний Завод”, – додали у Комітеті.
При цьому регулятор продовжує перевіряти можливі неконкурентні дії учасників аукціону.
- До Фонду державного майна надійшло дві заявки на участь в аукціоні з приватизації АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” (ОГХК), що був запланований на 20 грудня 2021 року. Аукціон визнано таким, що не відбувся, через невідповідність однієї із заявок вимогам законодавства.
- Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів планує відновити процес приватизації у 2021 році. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав об’єкти, які хочуть виставити на продаж.
- 30 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо розблокування проведення аукціонів великої приватизації, які були заборонені з вересня 2020 року на період карантину. Після цього стало можливим оголошення аукціонів щодо об’єктів: Перший київський машинобудівний завод (“Більшовик”), ОГХК (Об’єднана гірничо-хімічна компанія) і “Президент-готель”.