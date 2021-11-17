Антимонопольний комітет України не дозволив придбати нещодавно приватизований завод "Більшовик".

Про це йдеться у заяві органу.

Комітет залишив без розгляду заяву щодо купівлі АТ “Київський перший машинобудівний завод” (колишній завод “Більшовик”) компанією ТОВ “Дженерал Комерс”.

“Комітет встановив, що ця заява не відповідає вимогам Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу АМКУ на концентрацію суб’єктів господарювання”, – пояснили в АМКУ.

Водночас ТОВ “Дженерал Комерс” може подати повторну заяву.

“Наразі очікуються відповіді на надіслані Комітетом вимоги учасникам процесу та аналізується вже отримана інформація щодо обставин аукціону”, – додали в АМКУ.

Також в АМКУ додали, що продовжують розслідувати можливу змову під час приватизаційних торгів за київський “Більшовик”.

Раніше #Букви повідомляли, що бенефіціарними власниками ТОВ “Дженерал Комерс” через сітку кіпрських фірм є консорціум бізнесменів Василя Хмельницького (UFuture), Андрія Іванова (UDP Development) та Олексія Баранова (А-Development).