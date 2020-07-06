Антимонопольний комітет України не може оштрафувати найбільші тютюнові компанії за антиконкурентні узгоджені дії на 6,5 млрд грн. Спроби зробити це суперечать Угоді про асоціацію України з Євросоюзом.

Про це заявив професор Валерій Воротін, експерт Інституту законодавства при парламенті, повідомляє “РБК-Україна”.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф в розмірі 6,5 млрд грн за антиконкурентні узгоджені дії на виробників та дистриб’юторів сигарет.

Йшлося про такі компанії як:

“Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибьюшн” спільно з “Філіп Морріс Україна”;

“Джей Ті Інтернешнл Україна” спільно з “Джей Ті Інтернешнл Компані Україна”

“Імперіал Тобакко Продакшн Україна” спільно з “Імперіал Тобакко Юкрейн”,

“Брітіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна” спільно з “А/Т тютюнова компанія” В.А.Т. — Прилуки “і дистриб’ютором “Тедіс України”.

Воротін нагадав, що ще в 2011 році АМКУ надав компаніям дозволи на їхню діяльність. Зокрема, дистриб’ютору “Тедіс” були надані всі необхідні дозволи щодо концентрації оптової торгівлі тютюновими виробами. Відповідні дозволи були скасовані комітетом в 2018 році, проте відновлені Верховним судом України.

Експерт вказав на те, що АМКУ не може оштрафувати компанії за дії, на які цим же органом раніше були видані дозволи.

“Якщо в цій ситуації Антимонопольний комітет і може когось оштрафувати, то хіба що самого себе. Адже він сам в 2011 році видав дозволи на концентрацію і узгоджені дії, які передбачали зобов’язання дистрибуції не здійснювати оптовий продаж без дозволу “Мегаполіс” (тепер — “Тедіс”) протягом 10 років. Виробників тоді навіть не поінформували — поставили перед фактом вже прийнятого рішення. Компанії-дистриб’ютори, які раніше працювали з виробниками, просто направили листи-повідомлення про припинення співпраці”, — зазначив Воротін.

Спеціаліст висловив думку, що причина штрафу “не просто необґрунтована, вона абсурдна”.

Спроби накласти штраф на ці компанії, як зазначив експерт, порушують вимоги Угоди про асоціацію України з ЄС, які зобов’язують АМКУ дати компаніям-виробникам тютюнових виробів перед накладенням штрафу представити свою позицію.

“Відповідно до положень ст. 255 Угоди про асоціацію з ЄС, Україна визнала важливість належного правового процесу в справах про порушення антимонопольного права і зобов’язалася застосовувати своє законодавство про захист економічної конкуренції в прозорий спосіб і поважати принципи процесуальної справедливості і права на захист. На жаль, в цьому випадку ці принципи були порушені”, — додав експерт.