Антимонопольний комітет України не зміг покарати “Епіцентр“ за роботу під час локдауну, тому що поліція складала протоколи з помилками.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

“Під час виконання завдань, покладених на АМКУ Законом України “Про Антимонопольний комітет України“, Північному міжобласному територіальному відділенню АМКУ було надано доручення провести дослідження щодо дотримання ТОВ “Епіцентр К“, ПрАТ “Нова Лінія“ та ТОВ “Леруа Мерлен Україна“ законодавства про захист від недобросовісної конкуренції з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“, – йдеться в повідомленні.

У АМКУ зазначили, що для притягнення порушників до відповідальності за ст. 15 ЗУ “Про захист від недобросовісної конкуренції“ (досягнення неправомірних переваг у конкуренції) необхідно мати підтвердження рішенням органу державної влади або органу місцевого самоврядування, наділеного відповідною компетенцією.

Такі порушення як недотримання правил карантину визначаються частиною першою статті 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). При цьому статтею 221 КУпАП зазначено, що справи, передбачені статтею 443 розглядають судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.

Тобто у даному випадку, єдиним документом, що підтверджує для АМКУ винуватість у вчинені адміністративного правопорушення, та було б підставою для кваліфікації дій суб’єктів господарювання як отримання неправомірних переваг у конкуренції, є рішення (постанова) суду, що набуло законної сили.

Під час засідання Кабінету Міністрів України 4 травня 2020 року міністр внутрішніх справ України повідомляв, що поліцією було проведено перевірку 162 будівельних супермаркетів (серед яких – “Епіцентр“ та “Нова лінія“), складено 94 протоколи щодо супермаркетів (з них – 26 щодо мережі “Епіцентр“).

Також Київська міська рада заявляла що, “перевірили майже 6 тисяч ресторанів, нічних клубів, кафе та магазинів. Загалом на керівників та власників закладів склали 286 адміністративних протоколів і виписали штрафи від 34 до 170 тисяч гривень…“.

Для виявлення потенційних порушників конкурентного законодавства фахівці АМКУ здійснили моніторинг інформації у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Однак станом на 31 травня 2021 року не було виявлено жодного чинного рішення суду про притягнення до відповідальності ТОВ “Епіцентр К“, ПрАТ “Нова Лінія“ чи ТОВ “Леруа Мерлен Україна“ або їх посадових осіб (керівників та власників) за адмінпорушення передбачене статтею 443 КУпАП.

“Оскільки жоден вищезгаданий протокол про порушення карантинних норм зазначеними мережами не встояв у суді, то Комітет не отримав законних підстав для початку розгляду справ про притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності за порушення конкурентного законодавства“, – пояснили в АМКУ.

Згідно з наявною у Комітету інформацією, причинами закриття судами цих справ, зокрема, було неналежне складання протоколів (на неуповноважену особу, відсутня належна фіксація факту вчинення правопорушення, не вказано яку саме норму та якого нормативно-правового акту було порушено тощо) та малозначність вчиненого правопорушення, що карається виключно усним зауваженням.