Антимонопольній комітет визнав деяких учасників ринку енергетичного вугілля порушниками конкурентного законодавства і оштрафував підприємства на загальну суму близько 775,5 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі комітету.

В АМКУ заявили, що деякі учасники ринку енергетичного вугілля за рекомендацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості синхронно підвищували ціни у 2016-2019 роках.

Під час розслідування встановили, що Міністерство рекомендувало державним підприємствам підвищити граничний рівень ціни однієї вугільної продукції для потреб ТЕС і ТЕЦ до певного рівня.

“Через деякий час відповідачі зазначали в угодах ціни на постачання енергетичного вугілля, схожі з тими, що визначались на нарадах у Міністерстві. Така ситуація тривала майже три роки. Наголошуємо, у цьому випадку Міненерговугілля не мало повноважень рекомендувати рівень граничних цін. Адже в Україні продаж енергетичного вугілля здійснюється на ринкових умовах”, — інформує Комітет.

Зазначені підприємства, акцентують в АМКУ, постачали понад 80% усього енергетичного вугілля для потреб ТЕС та ТЕЦ. На нарадах, де обговорювались ці питання, були присутні й представники ТЕС і ТЕЦ, які споживають понад 95% усього енергетичного вугілля, що використовується галуззю.

Комітетом визнано факт порушень з боку Міністерства, що полягали у створенні умов учасникам ринку енергетичного вугілля для вчинення антиконкурентних узгоджених дій.

АМКУ визнав фігурантів розслідування винними у порушенні закону “Про захист економічної конкуренції” та прийняв рішення накласти штрафи на них штрафи на загальну суму 775 483 270 гривень.

Штрафи накладено на такі підприємства:

ДП “Держвуглепостач” (2 286 480 гривень);

ТОВ “ДТЕК Трейдінг” (163 448 330 гривень);

АТ “ДТЕК Дніпроенерго” (125 473 390 гривень);

АТ “ДТЕК Західенерго” (172 969 760 гривень);

ТОВ “ДТЕК Східенерго” (91 050 330 гривень);

ПАТ “Центренерго” (205 837 530 гривень);

ПрАТ “Черкаське хімволокно” (14 417 450 гривень).

Зауважимо, що частка оштрафованих підприємств входить до Групи ДТЕК, власником і засновником якої є System Capital Management олігарха Ріната Ахметова.

Контрольний пакет акцій “Центренерго” досі належить державі, але заробляє на схемах довкола нього інший олігарх — Ігор Коломойський.

Нагадаємо також, що Міненерговугілля, яке було визнане АМКУ винним у порушенні законодавства, було реорганізовано. Наразі працює Міністерство енергетики України, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості.